Маска для волос с кокосовым маслом от Миссис Вселенная
26.02.2021
Ваши волосы стали совсем сухими и ломкими, да еще и электризуются? Решить проблему поможет маска для волос с кокосовым маслом. Миссис Вселенная 2016, киевлянка Ольга Торнер, раскроет свой рецепт маски для волос с кокосовым маслом, благодаря которой локоны будут гладкими и живыми в любое время года. Читайте рецепт в материале.
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Ингредиенты кокосовой маски:
- Кокосовое масло – 2 ст. л.
- Мёд – ½ ст. л.
- Кефир – 3 ст. л.
- Эфирное масло розмарина – ¼ ст. л.
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Приготовление и нанесение:
- Растопить кокосовое масло на водяной бане.
- Добавить мёд, кефир и эфирное масло розмарина.
- Тщательно перемешать, немного подогреть на водяной бане (до 30 °C).
- Маску нанести по всей длине. Укрыть пищевой плёнкой и полотенцем. Выдерживать 30 минут.
- Смыть тёплой водой с шампунем.
Video: Маска для волос с кокосовым маслом от Миссис Вселенная
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