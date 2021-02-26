Ваши волосы стали совсем сухими и ломкими, да еще и электризуются? Решить проблему поможет маска для волос с кокосовым маслом. Миссис Вселенная 2016, киевлянка Ольга Торнер, раскроет свой рецепт маски для волос с кокосовым маслом, благодаря которой локоны будут гладкими и живыми в любое время года. Читайте рецепт в материале.

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Ингредиенты кокосовой маски:

Кокосовое масло – 2 ст. л.

Мёд – ½ ст. л.

Кефир – 3 ст. л.

Эфирное масло розмарина – ¼ ст. л.

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Приготовление и нанесение:

Растопить кокосовое масло на водяной бане. Добавить мёд, кефир и эфирное масло розмарина. Тщательно перемешать, немного подогреть на водяной бане (до 30 °C). Маску нанести по всей длине. Укрыть пищевой плёнкой и полотенцем. Выдерживать 30 минут. Смыть тёплой водой с шампунем.

Video: Маска для волос с кокосовым маслом от Миссис Вселенная Читайте рецепт маски для волос с кокосовым маслом от Миссис Вселенная для увлажнения волос. А также, благодаря такой маске для волос с кокосовым маслом, ваши волосы не будут электризоваться