Маска для волосся з кокосовою олією від Місіс Всесвіт
26.02.2021
Ваше волосся стало зовсім сухим, тьмяним та січеться? Вирішити проблему допоможе маска для волосся з кокосовою олією. Місіс Всесвіт 2016, киянка Ольга Торнер, розкриє свій рецепт маски для волосся з кокосовою олією, завдяки якій локони будуть гладкими та живими у будь-яку пору року. Читайте рецепт в нашому матеріалі.
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Інгредієнти кокосової маски:
- Кокосова олія – 2 ст. л.
- Мед – ½ ст. л.
- Кефір – 3 ст. л.
- Ефірна олія розмарину – ¼ ст. л.
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Приготування і нанесення:
- Розтопити кокосову олію на водяній бані.
- Додати мед, кефір та ефірну олію розмарину.
- Ретельно перемішати, трохи підігріти на водяній бані (до 30 °C).
- Маску нанести по всій довжині. Закутати харчовою плівкою та рушником. Витримувати 30 хвилин.
- Змити теплою водою з шампунем.
Video: Маска для волосся з кокосовою олією від Місіс Всесвіт
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