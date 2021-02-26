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Маска для волосся з кокосовою олією від Місіс Всесвіт

26.02.2021

Ваше волосся стало зовсім сухим, тьмяним та січеться? Вирішити проблему допоможе маска для волосся з кокосовою олією. Місіс Всесвіт 2016, киянка Ольга Торнер, розкриє свій рецепт маски для волосся з кокосовою олією, завдяки якій локони будуть гладкими та живими у будь-яку пору року. Читайте рецепт в нашому матеріалі.

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Інгредієнти кокосової маски:

  • Кокосова олія – 2 ст. л.
  • Мед – ½ ст. л.
  • Кефір – 3 ст. л.
  • Ефірна олія розмарину – ¼ ст. л.

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Приготування і нанесення:

  1. Розтопити кокосову олію на водяній бані.
  2. Додати мед, кефір та ефірну олію розмарину.
  3. Ретельно перемішати, трохи підігріти на водяній бані (до 30 °C).
  4. Маску нанести по всій довжині. Закутати харчовою плівкою та рушником. Витримувати 30 хвилин.
  5. Змити теплою водою з шампунем.

Video: Маска для волосся з кокосовою олією від Місіс Всесвіт

Читайте рецепт маски для волосся від Місіс Всесвіт для зволоження волосся. А також завдяки такій масці для волосся з кокосовою олією, ваше волосся не буде електризуватися

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