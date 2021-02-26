Ваше волосся стало зовсім сухим, тьмяним та січеться? Вирішити проблему допоможе маска для волосся з кокосовою олією. Місіс Всесвіт 2016, киянка Ольга Торнер, розкриє свій рецепт маски для волосся з кокосовою олією, завдяки якій локони будуть гладкими та живими у будь-яку пору року. Читайте рецепт в нашому матеріалі.

Більше на тему: Як тимчасово та без шкоди пофарбувати волосся: поради Олени Мельник

Інгредієнти кокосової маски:

Кокосова олія – 2 ст. л.

Мед – ½ ст. л.

Кефір – 3 ст. л.

Ефірна олія розмарину – ¼ ст. л.

Більше на тему: Волосся, як у зірки Голлівуду! Секрет Кейт Вінслет

Приготування і нанесення:

Розтопити кокосову олію на водяній бані. Додати мед, кефір та ефірну олію розмарину. Ретельно перемішати, трохи підігріти на водяній бані (до 30 °C). Маску нанести по всій довжині. Закутати харчовою плівкою та рушником. Витримувати 30 хвилин. Змити теплою водою з шампунем.

Video: Маска для волосся з кокосовою олією від Місіс Всесвіт Читайте рецепт маски для волосся від Місіс Всесвіт для зволоження волосся. А також завдяки такій масці для волосся з кокосовою олією, ваше волосся не буде електризуватися