Бюстгальтер – неотъемлемая часть гардероба каждой женщины, но по статистике порядка 85–90% женщин носят неудобные модели. И действительно, правильно подобрать эту деталь гардероба не так-то просто: при первой примерке кажется, что вещь сидит хорошо, но уже после длительного ношения в течение дня вы ощущаете нестерпимый дискомфорт. К сожалению, кроме неприятных ощущений, могут возникнуть различные заболевания, в том числе и рак груди из-за бюстгальтера. Поэтому, если белье вам мешает, то это серьезный повод задуматься о своем здоровье. В нашем материале вы найдете подробную информацию о том, как правильно выбрать бюстгальтер и спорт-бра, а также узнаете, можно ли спать в бюстгальтере.

Как правильно подобрать бюстгальтер?

Итак, прежде всего необходимо точно знать свой размер, который определяется объемом груди и под ней. Измерение под грудью станет первой цифрой в размере. А объем чашки будет равен разнице между объемом груди и объемом под грудью:

12–14 см – А

14–16 см – В

16–18 см – С

18–20 см – D

20–22 см – E

22–24 см – F

24–26 см – G

Во время примерки бюстгальтера обязательно учтите следующие рекомендации:

грудь не должна «выпадать» из чашек или сдавливаться;

посмотрите на грудь с боку, подняв локти;

посмотрите на пояс бюстгальтера, не поднимается ли он вверх;

опустите вниз одно плечо и обратите внимание, не соскальзывает ли бретелька;

посмотрите, не оставляет ли бюстгальтер красных следов на теле;

оттяните пояс бюстгальтера — туда должна свободно помещаться ладонь.

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Как правильно выбрать бюстгальтер для спорта?

Для занятий спортом или же активной уборкой дома необходимо использовать только специальный спортивный топ. Но по факту 80% женщин занимаются упражнениями в неправильно подобранном белье, в результате чего может болеть грудь. Не менее опасно заниматься спортом обладательницам большой груди без спорт-бра. Во время занятий грудь ударяется о грудную клетку, что чревато синяками и возникновением уплотнений.

Все фитнес-бюстгальтеры обеспечивают фиксацию груди одним из двух способов: либо утягивают ее, прижимая к грудной клетке, либо поддерживают. Первые изготавливают из плотной эластичной ткани, без разделения на чашечки. Они прекрасно подходят девушкам с размерами чашки АА, А и B. Вторые, с разделением на чашечки, стоит выбирать женщинам с грудью С и больше.

Также обратите внимание на лямки: они должны быть мягкими и широкими, не менее 2,5 см. Только так они не будут врезаться в кожу и обеспечат необходимую поддержку. Лямки, регулирующиеся по длине, позволят лучше подогнать модель под вас, однако необходимо убедиться, что застежки не натирают кожу.

Дополнительную поддержку груди обеспечит Т-образная спинка. Оптимально, если она имеет сетчатые вставки, которые улучшают вентиляцию. А прилегающая к телу сторона бюстгальтера должна быть бесшовной.

Во время примерки спортивного бюстгальтера поднимите руки, расправьте плечи и несколько раз глубоко вдохните, округлите спину, нагнитесь, попрыгайте. Лямки и лента под грудью не должны впиваться в кожу, а бюстгальтер не должен давить и мешать дыханию.

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Можно ли спать в бюстгальтере?

Если вы спите в бюстгальтере, то у вас чаще всего остаются следы под грудью, на пути оттока лимфы из подмышечных лимфоузлов. Если передавливать лимфатическую ткань в этом месте, то вредные вещества будут накапливаться в лимфатических узлах. А это уже может привести к образованию рака груди!

Кроме того, бретельки пережимают поверхностный нерв, проходящий в плече, в результате чего немеют пальцы рук и руки. В запущенных случаях они могут частично утратить чувст­вительность, которую очень сложно вос­становить. К другим симптомам еще относят боль в шее или в груди, го­ловные боли.

Также часто остаются следы от застежки на позвоночнике: узкий поясок плотно прилегает к телу в области одного позвоночного сегмента, обездвиживая его. Это может привести к остеохондрозу шейного или поясничного отдела. Поэтому бюстгальтер нужно носить не больше 6-8 часов в день и ни в коем случае не спать в нем.

Video: Как правильно выбрать бюстгальтер и избежать рака груди Как выбрать бюстгальтер правильно? Ведь при неправильном выборе вам может грозить рак груди. Читайте, как правильно выбрать бюстгальтер и избежать рака груди