Бюстгальтер – невід’ємна частина гардеробу кожної жінки, але за статистикою близько 85–90% жінок носять незручні моделі. І дійсно, правильно підібрати цю деталь гардеробу не так вже й просто: при першій примірці здається, що річ сидить добре, але вже після тривалого носіння протягом дня ви відчуваєте нестерпний дискомфорт. На жаль, крім неприємних відчуттів, можуть виникнути різні захворювання, в тому числі й рак грудей через бюстгальтер. Тому, якщо білизна вам заважає, це серйозний привід задуматися про своє здоров’я. У нашому матеріалі ви знайдете докладну інформацію про те, як правильно обрати бюстгальтер і спорт-бра, а також дізнаєтеся, чи можна спати в бюстгальтері.

Як правильно підібрати бюстгальтер?

Отже, насамперед потрібно точно знати свій розмір, який визначається об’ємом грудей і під ними. Вимірювання під грудьми стане першою цифрою в розмірі. А об’єм чашки дорівнюватиме різниці між об’ємом грудей та об’ємом під ними:

12–14 см – А

14–16 см – В

16–18 см – С

18–20 см – D

20–22 см – E

22–24 см – F

24–26 см – G

Під час примірки бюстгальтера обов’язково врахуйте такі рекомендації:

груди не повинні “випадати” з чашок або стискаатися;

подивіться на груди збоку, піднявши лікті;

подивіться на пояс бюстгальтера, чи не піднімається він вгору;

опустіть вниз одне плече і зверніть увагу, чи не зісковзує бретелька;

подивіться, чи не залишає бюстгальтер червоних слідів на тілі;

відтягніть пояс бюстгальтера – туди повинна вільно пороходити долоня.

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Як правильно підібрати бюстгальтер для спорту?

Для занять спортом або ж активного прибирання будинку необхідно використовувати тільки спеціальний спортивний топ. Але, по факту, 80% жінок займаються вправами в неправильно підібраній білизні, в результаті чого можуть боліти груди. Не менш небезпечно займатися спортом власницям великих грудей без спорт-бра. Під час занять груди вдаряються об грудну клітину, що загрожує синцями та виникненням ущільнень.

Всі фітнес-бюстгальтери забезпечують фіксацію грудей одним із двох способів: або втягують її, притискаючи до грудної клітини, або підтримують. Перші виготовляються зі щільної еластичної тканини, без розподілу на чашечки. Вони прекрасно підходять жінкам із розмірами чашечки АА, А і B. Другі, з розподілом на чашечки, варто обирати жінкам із грудьми розміру С та більше.

Також зверніть увагу на лямки: вони повинні бути м’якими і широкими, не менше 2,5 см. Тільки так вони не будуть врізатися у шкіру та забезпечать необхідну підтримку. Лямки, що регулюються по довжині, дозволять краще підігнати модель під вас, але потрібно переконатися, що застібки не натирають шкіру.

Додаткову підтримку грудей забезпечить Т-подібна спинка. Оптимально, якщо вона має сітчасті вставки, які покращують вентиляцію. А та сторона бюстгальтера, що прилягає до тіла, повинна бути безшовною.

Під час примірки спортивного бюстгальтера підніміть руки, розправте плечі, кілька разів глибоко вдихніть, округліть спину, нахиліться, пострибайте. Лямки та стрічка під грудьми не повинні врізатися в шкіру, а бюстгальтер не повинен тиснути і заважати диханню.

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Чи можна спати в бюстгальтері?

Якщо ви спите в бюстгальтері, то у вас, скоріше за все, залишаються сліди під грудьми, на шляху відтоку лімфи з пахвових лімфовузлів. Якщо перетискати лімфатичну тканину в цьому місці, то шкідливі речовини будуть накопичуватися в лімфатичних вузлах. А це вже може призвести до утворення раку грудей!

Крім того, бретельки перетискають поверхневий нерв, що проходить у плечі, в результаті чого німіють пальці та руки. У запущених випадках вони можуть частково втратити чутливість, яку дуже складно відновити. Серед інших симптомів – біль у шиї або грудях, головний біль.

Також часто залишаються сліди від застібки на хребті: вузький пояс щільно прилягає до тіла у діляці одного хребетного сегмента, знерухомлюючи його. Це може призвести до остеохондрозу шийного або поперекового відділу. Тому бюстгальтер потрібно носити не більше 6–8 годин на день і в жодному разі не спати в ньому.

Video: Як правильно обрати бюстгальтер і уникнути раку грудей Як обрати бюстгальтер правильно? Адже при неправильному виборі вам може загрожувати рак грудей. Читайте, як правильно обрати бюстгальтер і уникнути раку грудей