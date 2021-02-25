Как сделать кудри с помощью фольги и утюжка: секреты
25.02.2021
Смотрите, как сделать кудри с помощью фольги и утюжка, в мастер-классе Розы Аль-Намри! Всего за несколько минут вы сможете сделать роскошные локоны, не хуже, чем в салоне красоты. Узнайте, как быстро накрутить кудри, в нашем материале!
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Вам понадобятся:
- Фольга (30 квадратиков)
- Утюжок для волос
- Деревянный гребень
- Термозащитный спрей для волос
- Зажимы для волос
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Прежде чем делать локоны, следует подготовить волосы. Сначала вымойте их, подсушите и расчешите деревянным гребнем. Также важно помнить о термозащите волос. Если они тонкие и трудно поддаются укладке, используйте мусс, лак. Итак:
- Для начала разделите волосы примерно на 5 зон. Начинайте снизу. Из небольшой пряди волос сформируйте кольцо. Далее начните накручивать прядь с конца и идите по спирали к корням.
- Далее возьмите квадрат из фольги и, аккуратно придерживая конец пряди, заверните его в фольгу, прижимая уголки.
- Затем возьмите выпрямитель для волос, и разгладьте конвертик с прядью в течение 3–5 секунд. Не задерживайте выпрямитель на одном месте более 5 секунд, иначе повредите волосы.
- Для большей устойчивости и упругости снимать фольгу нужно через 10–15 минут после формирования последнего локона.
Аналогичное действие проделайте со всеми волосами.
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Дополнительные советы:
- Если вдруг прядь закрутили некрасиво, повторно накручивать ее следует только тогда, когда она остынет.
- После того, как вы снимете фольгу, локоны следует разделить руками. Ни в коем случае не расчесывайте локоны, поскольку получите эффект пуделя.
- Локоны, сделанные с помощью фольги и выпрямителя, устойчивее и более упругие, чем при использовании, например, конической плойки. Вы сможете не беспокоиться о прическе в восемь часов.
Video: Как сделать кудри с помощью фольги и утюжка: секреты
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