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Як зробити кучері за допомогою фольги й прасочки: секрети

25.02.2021

Дивіться, як зробити кучері за допомогою фольги й прасочки, в майстер-класі Рози Аль-Намрі! Всього за кілька хвилин ви зможете зробити розкішні локони, не гірші, ніж в салоні краси. Дізнайтеся, як швидко накрутити кучері, в нашому матеріалі!

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Вам знадобляться:

  • Фольга (30 квадратиків)
  • Прасочка для волосся
  • Дерев’яний гребінець
  • Термозахисний спрей для волосся
  • Затискачі для волосся

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Перш ніж робити локони, слід підготувати волосся. Спочатку вимийте його, підсушіть і розчешіть дерев’яним гребінцем. Також важливо пам’ятати про термозахист волосся. Якщо воно тонке й важко iStock-538040980піддається укладці, використовуйте мус, лак. Отже:

  1. Для початку розділіть волосся приблизно на 5 зон. Починайте знизу.  З невеликого пасма волосся сформуйте кільце. Далі почніть накручувати пасмо з кінця і йдіть по спіралі до коріння.
  2. Далі візьміть квадратик з фольги та, акуратно притримуючи кінець пасма, загорніть його в фольгу, притискаючи куточки.
  3. Потім візьміть вирівнювач для волосся й розгладьте конвертик з пасмом протягом 3–5 секунд. Не затримуйте вирівнювач на одному місці понад 5 секунд, інакше пошкодите волосся.
  4. Для більшої стійкості й пружності знімати фольгу потрібно за 10–15 хвилин після формування останнього локона.

Аналогічну дію проробіть з усім волоссям.

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Додаткові поради:

  • Якщо раптом пасмо накрутили негарно, повторно накручувати його слід лише тоді, коли воно охолоне.
  • Після того, як ви знімете фольгу, локони варто розділити руками. В жодному разі не розчісуйте локони, оскільки отримаєте ефект пуделя.
  • Локони, зроблені за допомогою фольги й вирівнювача, стійкіші та пружніші, ніж при використанні, наприклад, конічної плойки. Ви зможете не турбуватися про зачіску до восьми годин.

Video: Як зробити кучері за допомогою фольги й прасочки: секрети

Дивіться, як зробити кучері за допомогою фольги й прасочки в майстер-класі Рози Аль-Намрі! Ви навчитеся робити розкішні локони, не гірше ніж в салоні краси

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