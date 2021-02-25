Дивіться, як зробити кучері за допомогою фольги й прасочки, в майстер-класі Рози Аль-Намрі! Всього за кілька хвилин ви зможете зробити розкішні локони, не гірші, ніж в салоні краси. Дізнайтеся, як швидко накрутити кучері, в нашому матеріалі!

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Вам знадобляться:

Фольга (30 квадратиків)

Прасочка для волосся

Дерев’яний гребінець

Термозахисний спрей для волосся

Затискачі для волосся

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Перш ніж робити локони, слід підготувати волосся. Спочатку вимийте його, підсушіть і розчешіть дерев’яним гребінцем. Також важливо пам’ятати про термозахист волосся. Якщо воно тонке й важко піддається укладці, використовуйте мус, лак. Отже:

Для початку розділіть волосся приблизно на 5 зон. Починайте знизу. З невеликого пасма волосся сформуйте кільце. Далі почніть накручувати пасмо з кінця і йдіть по спіралі до коріння. Далі візьміть квадратик з фольги та, акуратно притримуючи кінець пасма, загорніть його в фольгу, притискаючи куточки. Потім візьміть вирівнювач для волосся й розгладьте конвертик з пасмом протягом 3–5 секунд. Не затримуйте вирівнювач на одному місці понад 5 секунд, інакше пошкодите волосся. Для більшої стійкості й пружності знімати фольгу потрібно за 10–15 хвилин після формування останнього локона.

Аналогічну дію проробіть з усім волоссям.

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Додаткові поради:

Якщо раптом пасмо накрутили негарно, повторно накручувати його слід лише тоді, коли воно охолоне.

Після того, як ви знімете фольгу, локони варто розділити руками. В жодному разі не розчісуйте локони, оскільки отримаєте ефект пуделя.

Локони, зроблені за допомогою фольги й вирівнювача, стійкіші та пружніші, ніж при використанні, наприклад, конічної плойки. Ви зможете не турбуватися про зачіску до восьми годин.

Video: Як зробити кучері за допомогою фольги й прасочки: секрети Дивіться, як зробити кучері за допомогою фольги й прасочки в майстер-класі Рози Аль-Намрі! Ви навчитеся робити розкішні локони, не гірше ніж в салоні краси