Известный фитнес-тренер Анита Луценко расскажет, что делать, если после похудения уменьшилась грудь. Как питаться и какие процедуры проводить, чтобы восстановить хорошую форму – в нашем материале.

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Почему вместе с весом «тает» грудь?

ЖИРОВАЯ ПРОСЛОЙКА. Женская грудь на 70—90% состоит из жировых тканей. Соответственно, когда уменьшается жир из-за изнуряющих упражнений или строгих диет, уменьшается и размер груди. Женская грудь состоит из железистой ткани, которая прикреплена к мембране мышц, а между долями молочной железы и вокруг нее лежит жир.

СВЯЗКИ КУПЕРА. Куперовы связки — отвечают за форму, тонус груди и её способность противостоять худеющей хозяйке. Это тонкие ленты соединительной ткани, пронизывающие грудь изнутри, и прикрепленные к коже в ее глубоких слоях. Именно из-за растяжения куперовых связок грудь отвисает в процессе похудения или с возрастом. Связки достаточно эластичны, но легко поддаются деформации.

Совет: всегда носите качественное, поддерживающее белье, а для занятий спортом — специальный спортивный бюстгальтер, мягко, но уверенно фиксирующий бюст, – это такой же обязательный предмет, как и кроссовки!

Советы, как предотвратить обвисание

Конечно, очень важно ухаживать за грудью ДО и ВО ВРЕМЯ похудения, чтобы максимально сохранить форму и подготовить грудь к стрессу. Но не волнуйтесь, даже ПОСЛЕ похудения это возможно! Но обо всем по порядку.

МАССАЖ ГРУДИ – повышает упругость, увеличивает кровоснабжение всех клеточек кожи. Они получают все нужные для хорошего самочувствия питательные вещества и дольше остаются молодыми.

Лёгкий приятный массаж груди стимулирует работу яичников. В них начинает вырабатываться женский гормон эстроген, который, в свою очередь, способствует увеличению тканей самой молочной железы.

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Нужно каждый день делать массаж груди с применением эфирных масел. Это позволит улучшить кровообращение и повысить упругость. Для массажа используйте растительные масла: миндальное, оливковое, льняное, облепиховое, масло виноградной косточки. Они улучшают эластичность кожи, напитывают клетки, увлажняют. Добавьте к базовому маслу пару капель эфирного, и у вас получится замечательное средство. Вам помогут масла иланг-иланга, герани, фенхеля, пачули. В них содержатся фитоэстрогены, которые действуют не только на кожу, но и на гормональный фон.

ГИДРОМАССАЖ также помогает сохранить форму груди и ее упругость. Это массаж груди струей воды, проводить его желательно в течение 10 минут. Он особенно полезен при похудении, потому что стимулирует кровообращение, позитивно влияет на кожу и повышает тонус грудных мышц, следовательно, и помогает сохранить упругость груди.

Направьте струю воды на зону декольте и грудь и начинайте делать круговые движения. Если вы хотите, чтобы ваш бюст был не только упругим, но и высоким, особенно тщательно массируйте межреберную область. Вытирать грудь после такого душа нельзя. Ее стоит лишь слегка промокнуть полотенцем и смазать питательным кремом.

ПИЛИНГ БЮСТА. Чтобы кожа лучше впитывала полезные вещества из косметических средств (детские крема, натуральные масла и т. д.), раз в неделю делайте пилинг бюста. Благодаря этому кожа груди и зона декольте будет мягче, эластичней, и вы избавитесь от мелких морщин уже через несколько недель. Для этого на мокрую махровую рукавицу или полотенце насыпьте кофейной гущи и медленно и слегка делайте круговые движения. После процедуры примите прохладный душ.

Правильное питание для красивой груди

Очень важно питаться правильно как ДО и ВО ВРЕМЯ, так и ПОСЛЕ похудения, чтобы избежать лишнего стресса для организма! Будьте готовы: как не существует планов питания, позволяющих «точечно» повлиять на выпирающий живот или похудеть в лице, так и невозможно при помощи отказа от какой-то еды или, наоборот, употребления особых продуктов похудеть и при этом на все 100% сохранить грудь.

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Но есть правила питания. Главное из них: избегайте всевозможных быстрых диет (по типу «большие потери веса за несколько дней»). Любое такое экспресс-похудение плохо влияет на состояние соединительных тканей, раз за разом «разбалтывая» их целостность. Результат — даже при небольшом весе заметные проявления целлюлита, растяжки, потеря формы груди.

Правильная диета, позволяющая похудеть и сохранить грудь:

Белок необходим для укрепления мышц и выработки в коже коллагена. Пейте протеиновые коктейли каждый день, они также помогают синтезу коллагеновых волокон кожи! Желательно использовать творог, бананы, молоко, орехи, кефир, овсянку. В зависимости от вашей цели и нагрузок, рассчитывайте от 1 до 2.5 гр на один кг веса. То есть, если человек весит 100 кг и у него активный образ жизни, то ему нужно сделать протеиновый коктейль на 250 гр белка. Всё это пить не за раз, естественно, а в течение дня.

необходим для укрепления мышц и выработки в коже коллагена. Пейте протеиновые коктейли каждый день, они также помогают синтезу коллагеновых волокон кожи! Желательно использовать творог, бананы, молоко, орехи, кефир, овсянку. В зависимости от вашей цели и нагрузок, рассчитывайте от 1 до 2.5 гр на один кг веса. То есть, если человек весит 100 кг и у него активный образ жизни, то ему нужно сделать протеиновый коктейль на 250 гр белка. Всё это пить не за раз, естественно, а в течение дня. Антиоксиданты сохраняют упругость кожи. Содержатся, например, в яблоках, зеленом чае, киви, болгарском перце (флип – яблоко, зеленый чай, виноград, киви, болгарский перец). Вам нужно, например, 1–2 яблока в день! Особенно много антиоксидантов в ягодах.

сохраняют упругость кожи. Содержатся, например, в яблоках, зеленом чае, киви, болгарском перце (флип – яблоко, зеленый чай, виноград, киви, болгарский перец). Вам нужно, например, 1–2 яблока в день! Особенно много антиоксидантов в ягодах. Продукты, содержащие гормон эстроген : семена кунжута, горох, тыква, чеснок, фасоль, чечевица. Готовьте с ними супы или вторые блюда два дня в неделю.

: семена кунжута, горох, тыква, чеснок, фасоль, чечевица. Готовьте с ними супы или вторые блюда два дня в неделю. Добавьте в свой ежедневный рацион растительные масла – они заботятся о здоровье клеточных мембран и эластичности тканей, если у вас нет проблем с пищеварением. Известно, что растительное масло натощак даёт небольшой слабительный эффект. Достаточно всего 10 г (1 ст. л.) с утра натощак, чтобы сохранить грудь во время диеты! Вам необходимо набирать за день порядка 30-ти граммов жира.

Video: Советы Аниты Луценко, как восстановить грудь после похудения Что делать, если похудения уменьшилась грудь? Советы для восстановления груди после похудения от Аниты Луценко помогут справиться с проблемой