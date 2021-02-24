Відомий фітнес-тренер Аніта Луценко розповість, що робити, якщо після схуднення зменшилися груди. Як харчуватися і які процедури проводити, щоб відновити гарну форму – у нашому матеріалі.

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Чому разом з вагою «тануть» груди?

ЖИРОВИЙ ПРОШАРОК. Жіночі груди на 70–90% складаються з жирових тканин. Відповідно, коли зменшується жир через виснажливі вправи або суворі дієти, зменшується і розмір грудей. Жіночі груди складаються із залозистої тканини, яка прикріплена до мембрани м’язів, а між частками молочної залози і навколо неї лежить жир.

ЗВ’ЯЗКИ КУПЕРА. Куперові зв’язки відповідають за форму, тонус грудей та їх здатність протистояти худненню господині. Це тонкі стрічки сполучної тканини, що пронизують груди зсередини і прикріплені до шкіри в її глибоких шарах. Саме через розтягнення куперових зв’язок груди відвисають в процесі схуднення або з віком. Зв’язки досить еластичні, але легко піддаються деформації.

Порада: завжди носіть якісну підтримуючу білизну, а для занять спортом – спеціальний спортивний бюстгальтер, що м’яко, але впевнено фіксує бюст, – це такий же обов’язковий предмет, як і кросівки!

Поради, як запобігти обвисанню

Звичайно, дуже важливо доглядати за грудьми ДО і ПІД ЧАС схуднення, щоб максимально зберегти форму і підготувати груди до стресу. Але не хвилюйтеся, навіть ПІСЛЯ схуднення це можливо! Але про все по порядку.

МАСАЖ ГРУДЕЙ підвищує пружність, збільшує кровопостачання всіх клітин шкіри. Вони отримують всі необхідні для гарного самопочуття поживні речовини і довше залишаються молодими.

Легкий приємний масаж грудей стимулює роботу яєчників. У них починає вироблятися жіночий гормон естроген, який, в свою чергу, сприяє збільшенню тканин самої молочної залози.

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Потрібно щодня робити масаж грудей із застосуванням ефірних олій. Це дозволить поліпшити кровообіг і підвищити пружність. Для масажу використовуйте рослинні олії: мигдалеву, оливкову, лляну, обліпихову, олію виноградних кісточок. Вони покращують еластичність шкіри, насичують клітини, зволожують. Додайте до базової олії кілька крапель ефірної, і у вас вийде чудовий засіб. Вам допоможуть олії іланг-ілангу, герані, фенхеля, пачулі. У них містяться фітоестрогени, які діють не тільки на шкіру, але і на гормональний фон.

ГІДРОМАСАЖ також допомагає зберегти форму грудей та їх пружність. Це масаж грудей струменем води, проводити його бажано протягом 10 хвилин. Він особливо корисний при схудненні, тому що стимулює кровообіг, позитивно впливає на шкіру і підвищує тонус грудних м’язів, отже, і допомагає зберегти пружність грудей.

Направте струмінь води на зону декольте й груди і починайте робити кругові рухи. Якщо ви хочете, щоб ваш бюст був не тільки пружним, а й високим, особливо ретельно масажуйте міжреберну область. Витирати груди після такого душу не можна. Їх варто лише злегка промокнути рушником і змастити живильним кремом.

ПІЛІНГ БЮСТУ. Щоб шкіра краще вбирала корисні речовини з косметичних засобів (дитячий крем, натуральні олії тощо), раз на тиждень робіть пілінг бюсту. Завдяки цьому шкіра грудей і зона декольте будуть м’якшими, еластичнішими, і ви позбудетеся дрібних зморщок вже за кілька тижнів. Для цього на мокру махрову рукавицю або рушник насипте кавової гущі й повільно робіть кругові рухи. Після процедури прийміть прохолодний душ.

Правильне харчування для красивих грудей

Дуже важливо харчуватися правильно як ДО і ПІД ЧАС, так і ПІСЛЯ схуднення, щоб уникнути зайвого стресу для організму! Будьте готові: як не існує планів харчування, що дозволяють «точково» вплинути на живіт, що випирає або схуднути в обличчі, так і неможливо за допомогою відмови від якоїсь їжі або, навпаки, вживання особливих продуктів схуднути і при цьому на всі 100% зберегти груди.

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Але є правила харчування. Головне з них: уникайте всіляких швидких дієт (за типом «великі втрати ваги за кілька днів»). Будь-яке таке експрес-схуднення погано впливає на стан сполучних тканин, щоразу «розбовтуючи» їх цілісність. Результат – навіть при невеликій вазі помітні прояви целюліту, розтяжки, втрата форми грудей.

Правильна дієта, що дозволяє схуднути й зберегти груди:

Білок необхідний для зміцнення м’язів і вироблення в шкірі колагену. Пийте протеїнові коктейлі кожен день, вони також допомагають синтезу колагенових волокон шкіри! Бажано використовувати сир, банани, молоко, горіхи, кефір, вівсянку. Залежно від вашої мети і навантажень, розраховуйте від 1 до 2.5 гр на один кг ваги. Тобто, якщо людина важить 100 кг і у неї активний спосіб життя, то їй потрібно зробити протеїновий коктейль на 250 гр білка. Все це пити потрібно протягом дня.

необхідний для зміцнення м’язів і вироблення в шкірі колагену. Пийте протеїнові коктейлі кожен день, вони також допомагають синтезу колагенових волокон шкіри! Бажано використовувати сир, банани, молоко, горіхи, кефір, вівсянку. Залежно від вашої мети і навантажень, розраховуйте від 1 до 2.5 гр на один кг ваги. Тобто, якщо людина важить 100 кг і у неї активний спосіб життя, то їй потрібно зробити протеїновий коктейль на 250 гр білка. Все це пити потрібно протягом дня. Антиоксиданти зберігають пружність шкіри. Містяться, наприклад, в яблуках, зеленому чаї, ківі, болгарському перці. Вам потрібно, наприклад, 1–2 яблука на день! Особливо багато антиоксидантів в ягодах.

зберігають пружність шкіри. Містяться, наприклад, в яблуках, зеленому чаї, ківі, болгарському перці. Вам потрібно, наприклад, 1–2 яблука на день! Особливо багато антиоксидантів в ягодах. Продукти, що містять гормон естроген : насіння кунжуту, горох, гарбуз, часник, квасоля, чечевиця. Готуйте з ними супи або другі страви два дні на тиждень.

: насіння кунжуту, горох, гарбуз, часник, квасоля, чечевиця. Готуйте з ними супи або другі страви два дні на тиждень. Додайте в свій щоденний раціон рослинні олії – вони піклуються про здоров’я клітинних мембран і еластичності тканин, якщо у вас немає проблем з травленням. Відомо, що рослинна олія натщесерце дає невеликий проносний ефект. Достатньо всього 10 г (1 ст. л.) зранку натщесерце, щоб зберегти груди під час дієти! Вам необхідно набирати за день близько 30-ти грамів жиру.

Video: Поради Аніти Луценко, як відновити груди після схуднення Що робити, якщо схуднення зменшилися груди? Поради для відновлення грудей після схуднення від Аніти Луценко допоможуть впоратися з проблемою