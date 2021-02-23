Как ухаживать за кожей тела зимой? Перепады температуры, тёплая одежда и другие факторы негативно влияют на кожный покров, поэтому регулярный уход просто необходим! Каким должен быть зимний уход за кожей тела, а также как увлажнить кожу тела зимой, узнайте в нашем материале!

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Сегодня поговорим о сложной судьбе кожи тела в зимний период. Укутанное тёплыми вещами, подвергающееся механическому трению шерстяных и синтетических вещей, перепадам температуры и повышенному потоотделению, тело уже в середине зимы испытывает дискомфорт. Вы ощущаете «стянутость», зуд, шелушение. Выход один – регулярный уход.

Прежде всего следует запомнить, что кожа тела, так же, как и лица, нуждается в очищении, увлажнении и питании. Поэтому спасительный ежедневный душ необходим, только вода должна быть умеренно тёплой, а не обжигающе горячей. Гель или молочко для душа не должны пересушивать. Если нет особой необходимости, очищающие средства с антибактериальными свойствами следует отложить на более тёплый период, отдав предпочтения увлажнению и питанию.

Раз в неделю в домашний уход за кожей тела следует ввести скрабирование. Это процедура более глубокого очищения кожи, когда при помощи косметического средства с абразивными частицами происходит отшелушивание сухих клеток эпидермиса. Кожа становится более гладкой и шелковистой. Процедуру следует проводить после предварительного очищения кожи, когда она уже слегка разогрета и распарена. Конечно, скраб для тела можно купить в магазине, но можно и приготовить в домашних условиях.

Если решили купить средство в магазине, внимательно прочтите этикетку: помимо абразивных частиц в его состав должны входить натуральные масла (оливковое, миндальное, виноградных косточек), витамины (витамин Е, витамин А и др.), экстракты трав, способствующих смягчению кожи (алоэ, лаванда, шиповник, алтей и пр.) и обладающих антисептическим действием (ромашка, череда, календула и пр.). В составе скраба могут быть пантенол, гиалуроновая кислота, коллаген и другие активные ингредиенты. Недопустимы минеральные масла.

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Несколько рецептов домашних скрабов для тела:

Медовый скраб: возьмите 1 столовую ложку незасахаренного натурального мёда (если мёд уже засахарился – разогрейте его на водяной бане), добавьте 2 чайные ложки сахарного песка, 1 чайную ложку оливкового масла, 8–10 капель масляного витамина А, 5 капель эфирного масла апельсина. Перемешайте.

Соляной скраб: возьмите 1 столовую ложку сливочного масла (размягчённого при комнатной температуре), добавьте 1 чайную ложку мелко перемолотой морской соли, 7–10 капель масляного витамина Е.

Кофейно-цедровый скраб: Высушите кожуру 2–3 мандаринов, измельчите в кофемолке. Возьмите 2 чайные ложки перемолотой сухой кожуры мандаринов, 1 чайную ложку перемолотого кофе, перемешайте. Добавьте 4 чайные ложки миндального (или оливкового) масла, 2 капли эфирного масла апельсина (или 3–4 капли эфирного масла бергамота). Перемешайте.

После водных процедур на сухую кожу наносим увлажняющее или питательное средство. Для этой цели подойдет крем для тела или легкое косметическое масло. Не забываем про кожу области шеи и декольте — в этих зонах она нежная, тонкая, почти лишена сальных желез.

Крем для тела должен содержать активные ингредиенты, способствующие смягчению, регенерации и восстановлению кожных покровов. Например: гиалуроновую кислоту, коллаген, пантенол, омега-кислоты; экстракты растений (ромашки, ламинарии, аира и др.). Хорошо, если в состав крема будут входить витамины К, В, А, F; качественные масла (масло Ши, кокосовое, авокадо, миндальное, виноградных косточек, оливковое и др.). Нежелателен формальдегид и парабены (особенно с приставкой «изо-»).

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В зимнем уходе за телом вместо кремов можно использовать косметические масла: в чистом виде, в виде смеси с базовыми косметическими маслами, в виде смеси с добавлением эфирных масел. Смешивать косметические масла можно в любом сочетании, но не более 5 в одной смеси.

Увлажняющими, питательными и смягчающими свойствами обладают такие косметические масла: авокадо, аргановое, виноградных косточек, жожоба, зародышей пшеницы, оливковое, миндальное, персиковое, шиповника и др.

С целью устранения шелушения и сухости кожи в косметологии применяются такие масла (рекомендуемые дозировки на объем одной чайной ложки косметического базового масла): герань — 2–3 капли, жасмин — 1–2 капли, лаванда —1–2 капли, роза — 1 капля, ромашка — 2–4 капли, сандал — 1–2 капли.