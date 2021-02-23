Як доглядати за шкірою тіла взимку? Перепади температури, теплий одяг та інші фактори негативно впливають на шкірний покрив, тому регулярний догляд просто необхідний! Яким повинен бути зимовий догляд за шкірою тіла, а також як зволожити шкіру тіла взимку, дізнайтеся в нашому матеріалі!

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Сьогодні поговоримо про складну долю шкіри тіла в зимовий період. Закутане теплими речами тіло, що зазнає механічного тертя вовняних і синтетичних речей, перепадів температури і підвищеного потовиділення, вже у середині зими відчуває дискомфорт. Ви відчуваєте стягнення, свербіж, лущення. Вихід один – регулярний догляд.

Перш за все слід запам’ятати, що шкіра тіла, так само, як і обличчя, потребує очищення, зволоження і живлення. Тому рятівний щоденний душ необхідний, тільки вода повинна бути помірно теплою, а не обпікаюче гарячою. Гель або молочко для душу не повинні пересушувати. Якщо немає особливої потреби, засоби для очищення з антибактеріальними властивостями слід відкласти на більш теплий період, віддавши перевагу зволоженню й живленню.

Раз на тиждень в домашній догляд за шкірою тіла слід включити скрабування. Це процедура більш глибокого очищення шкіри, коли за допомогою косметичного засобу, який має абразивні частинки, відбувається відлущування сухих клітин епідермісу. Шкіра стає більш гладкою і шовковистою. Процедуру слід проводити після попереднього очищення шкіри, коли вона вже злегка розігріта й розпарена. Звичайно, скраб для тіла можна купити в магазині, але можна і приготувати в домашніх умовах.

Якщо вирішили купити засіб в магазині, уважно прочитайте етикетку: крім абразивних частинок, до його складу повинні входити натуральні олії (оливкова, мигдальна, виноградних кісточок), вітаміни (вітамін Е, вітамін А тощо), екстракти трав, що сприяють пом’якшенню шкіри (алое, лаванда, шипшина, алтей тощо) і мають антисептичну дію (ромашка, череда, календула тощо). У складі скрабу можуть бути пантенол, гіалуронова кислота, колаген та інші активні інгредієнти. Неприпустимі мінеральні олії.

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Кілька рецептів домашніх скрабів для тіла

Медовий скраб: візьміть 1 столову ложку некристалізованого натурального меду (якщо мед вже зацукрувався – розігрійте його на водяній бані), додайте 2 чайні ложки цукрового піску, 1 чайну ложку оливкової олії, 8–10 крапель масляного вітаміну А, 5 крапель ефірної олії апельсина. Перемішайте.

Соляний скраб: візьміть 1 столову ложку вершкового масла (розм’якшеного при кімнатній температурі), додайте 1 чайну ложку дрібно перемеленої морської солі, 7–10 крапель олійного вітаміну Е.

Кавово-цедровий скраб: Висушіть шкірку 2–3 мандаринів, подрібніть на кавомолці. Візьміть 2 чайні ложки перемеленої сухої шкірки мандарина, 1 чайну ложку перемеленої кави, перемішайте. Додайте 4 чайні ложки мигдалевої (або оливкової) олії, 2 краплі ефірної олії апельсина (або 3–4 краплі ефірної олії бергамота). Перемішайте.

Після водних процедур на суху шкіру наносимо зволожуючий або живильний засіб. Для цього підійде крем для тіла або легка косметична олія. Не забуваємо про шкіру області шиї і декольте — в цих зонах вона ніжна, тонка, майже позбавлена сальних залоз.

Крем для тіла повинен містити активні інгредієнти, які сприяють пом’якшенню, регенерації й відновленню шкірних покривів. Наприклад: гіалуронову кислоту, колаген, пантенол, омега-кислоти; екстракти рослин (ромашки, ламінарії, аїру тощо). Добре, якщо до складу крему будуть входити вітаміни К, В, А, F; якісні олії (олія ши, кокосова, авокадо, мигдальна, виноградних кісточок, оливкова тощо). Небажаний формальдегід і парабени (особливо з префіксом «ізо-»).

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У зимовому догляді за тілом замість кремів можна використовувати косметичні олії: у чистому вигляді, у вигляді суміші з базовими косметичними оліями, у вигляді суміші з додаванням ефірних олій. Змішувати косметичні олії можна в будь-якому поєднанні, але не більше 5 в одній суміші.

Зволожуючі, живильні та пом’якшувальні властивості мають такі косметичні олії: авокадо, арганова, виноградних кісточок, жожоба, зародків пшениці, оливкова, мигдальна, персикова, шипшини тощо.

З метою усунення лущення і сухості шкіри в косметології застосовуються такі олії: (рекомендовані дозування на обсяг однієї чайної ложки косметичної базової олії): герань — 2–3 краплі, жасмин — 1–2 краплі, лаванда —1–2 краплі, троянда — 1 крапля, ромашка — 2–4 краплі, сандал — 1–2 краплі.