Эстонская мука кама очень полезна для нашего организма. В Европе упаковка этого чудо-продукта стоит около двух евро. Но наши эксперты знают, как сделать муку кама в домашних условиях! Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

Употребление муки кама очень хорошо влияет на пищеварительную систему, способствует хорошей работе желудочно-кишечного тракта. Продукт содержит большое количество клетчатки, минеральных веществ и витаминов группы В. Блюда, в которые добавляем эту муку, полезно есть на завтрак.

Каму можно хранить в герметической посуде около 6 месяцев.

Ингредиенты:

0,5 ст. ржаных зерен

1,5 ст. пшеничных зерен

0, 5 ст. ячменной крупы

2 ст. овсяной сечки

0,5 ст. сушеного гороха

Рожь обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием, нормализует пищеварение. Пшеница богата легкоусвояемыми углеводами и белками. В зернах присутствует много магния, кальция. Ячмень позволяет очистить организм от множества вредных веществ, налаживает пищеварение и способствует росту в кишечнике полезных бактерий. Овсянка — великолепный антиоксидант, необходимый для красоты и молодости. Горох снижает артериальное давление. А богатый минеральный состав пригодится тем, кто заботится о своем внешнем виде, так как витамины и микроэлементы влияют на рост ногтей и волос, улучшают состояние кожных покровов.

Крупы предварительно замочить на ночь в воде.

Приготовление:

Замоченные на ночь крупы сварить в подсоленной воде. Налить нужно столько, чтобы она полностью покрывала зерна. Варить крупы на медленном огне 20–30 мин. После варки высушить крупы на противне в духовке при t 70 °C. Сушить около 2 часов, чтобы комочки получились очень черствыми. Перемолоть массу в муку.

Больше по теме: Томатное печенье от Лены Панкевич

Вкусный завтрак из муки кама

Для приготовления полезного и сытного завтрака в стакан кисломолочного продукта необходимо положить 3–4 столовые ложки камы (около 25 г). Можно добавить фрукты, ложечку мёда.

Рецепт диетических конфет из муки кама

Ингредиенты:

250 г мягкого творога

1 ст. л. меда

2 ст. л. изюма без косточек или сушеной клюквы

2 ст. л. измельченных лесных орехов

3 ст. л. (с горкой) камы

1 ст. л. коньяка

Приготовление:

Смешать ингредиенты деревянной ложкой в однородную массу. Поставить в холодильник на 5 минут, чтобы масса уплотнилась. С помощью ложки сформировать одинаковые маленькие шарики и обвалять их в муке. Можно внутрь добавить начинку из заспиртованных сухофруктов и посыпать орешками или цедрой. При желании уложить в бумажные гофрированные фантики от конфет. До подачи на стол нужно держать их в прохладном месте.

Приятного аппетита!

Video: Эстонская мука кама: рецепт приготовления в домашних условиях Эстонская мука кама - очень полезный продукт. Смотрите пошаговый рецепт эстонской муки кама в домашних условиях