Естонське борошно кама дуже корисне для нашого організму. В Європі цей чудо-продукт коштує близько двох євро. Але наші експерти знають, як зробити борошно кама в домашніх умовах! Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.

Вживання борошна кама дуже добре впливає на травну систему, сприяє гарній роботі шлунково-кишкового тракту. Продукт містить велику кількість клітковини, мінеральних речовин і вітамінів групи В. Страви, в які додаємо це борошно, корисно їсти на сніданок.

Каму можна зберігати в герметичному посуді близько 6 місяців.

Складові:

0,5 ст. житніх зерен

1,5 ст. пшеничних зерен

0, 5 ст. ячмінної крупи

2 ст. вівсяних висівок

0,5 ст. сушеного гороху

Жито має тонізуючий і зміцнюючий ефект, нормалізує травлення. Пшениця багата на легкозасвоювані вуглеводи та білки. У її зернах чимало магнію, кальцію. Ячмінь дозволяє очистити організм від безлічі шкідливих речовин, налагоджує процес травлення та сприяє появі в кишечнику корисних бактерій. Вівсянка – чудовий антиоксидант, необхідний для краси та молодості. Горох знижує артеріальний тиск. А багатий мінеральний склад стане в нагоді тим, хто піклується про свій зовнішній вигляд, адже вітаміни й мікроелементи впливають на ріст нігтів та волосся, покращують стан шкіри.

Крупи попередньо замочити на ніч у воді.

Приготування:

Замочені на ніч крупи зварити в підсоленій воді. Налити потрібно стільки, щоб вона повністю покривала зерна. Варити крупи на повільному вогні 20–30 хв. Після варіння висушити крупи на деку в духовці при t 70 °C. Сушити близько 2 годин, щоб грудочки вийшли дуже черствими. Перемолоти масу в борошно.

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Смачний сніданок з борошна кама

Для приготування корисного й ситного сніданку в склянку кисломолочного продукту необхідно покласти 3–4 столові ложки ками (близько 25 г). Можна додати фрукти, ложечку меду.

Рецепт дієтичних цукерок із борошна кама

Складові:

250 г м’якого сиру

1 ст. л. меду

2 ст. л. родзинок без кісточок або сушеної журавлини

2 ст. л. подрібнених лісових горіхів

3 ст. л. (з гіркою) ками

1 ст. л. коньяку



Приготування:

Розмішати інгредієнти дерев’яною ложкою в однорідну масу. Поставити в холодильник на 5 хвилин, щоб маса ущільнилася. За допомогою ложки сформувати однакові маленькі кульки й обваляти їх у борошні. Можна всередину додати начинку з заспиртованих сухофруктів та посипати горішками або цедрою. Якщо маєте бажання, укладіть цукерки в паперові гофровані фантики. До подачі на стіл потрібно тримати їх в прохолодному місці.

Смачного!

Video: Естонське борошно кама: рецепт приготування в домашніх умовах Естонське борошно кама - дуже корисний продукт. Дивіться покроковий рецепт естонського борошна кама в домашніх умовах