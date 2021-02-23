Естонське борошно кама: рецепт приготування в домашніх умовах
Естонське борошно кама дуже корисне для нашого організму. В Європі цей чудо-продукт коштує близько двох євро. Але наші експерти знають, як зробити борошно кама в домашніх умовах! Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.
Вживання борошна кама дуже добре впливає на травну систему, сприяє гарній роботі шлунково-кишкового тракту. Продукт містить велику кількість клітковини, мінеральних речовин і вітамінів групи В. Страви, в які додаємо це борошно, корисно їсти на сніданок.
Каму можна зберігати в герметичному посуді близько 6 місяців.
Складові:
- 0,5 ст. житніх зерен
- 1,5 ст. пшеничних зерен
- 0, 5 ст. ячмінної крупи
- 2 ст. вівсяних висівок
- 0,5 ст. сушеного гороху
Жито має тонізуючий і зміцнюючий ефект, нормалізує травлення. Пшениця багата на легкозасвоювані вуглеводи та білки. У її зернах чимало магнію, кальцію. Ячмінь дозволяє очистити організм від безлічі шкідливих речовин, налагоджує процес травлення та сприяє появі в кишечнику корисних бактерій. Вівсянка – чудовий антиоксидант, необхідний для краси та молодості. Горох знижує артеріальний тиск. А багатий мінеральний склад стане в нагоді тим, хто піклується про свій зовнішній вигляд, адже вітаміни й мікроелементи впливають на ріст нігтів та волосся, покращують стан шкіри.
Крупи попередньо замочити на ніч у воді.
Приготування:
- Замочені на ніч крупи зварити в підсоленій воді. Налити потрібно стільки, щоб вона повністю покривала зерна. Варити крупи на повільному вогні 20–30 хв.
- Після варіння висушити крупи на деку в духовці при t 70 °C. Сушити близько 2 годин, щоб грудочки вийшли дуже черствими. Перемолоти масу в борошно.
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Смачний сніданок з борошна кама
Для приготування корисного й ситного сніданку в склянку кисломолочного продукту необхідно покласти 3–4 столові ложки ками (близько 25 г). Можна додати фрукти, ложечку меду.
Рецепт дієтичних цукерок із борошна кама
Складові:
- 250 г м’якого сиру
- 1 ст. л. меду
- 2 ст. л. родзинок без кісточок або сушеної журавлини
- 2 ст. л. подрібнених лісових горіхів
- 3 ст. л. (з гіркою) ками
- 1 ст. л. коньяку
Приготування:
- Розмішати інгредієнти дерев’яною ложкою в однорідну масу.
- Поставити в холодильник на 5 хвилин, щоб маса ущільнилася.
- За допомогою ложки сформувати однакові маленькі кульки й обваляти їх у борошні. Можна всередину додати начинку з заспиртованих сухофруктів та посипати горішками або цедрою.
- Якщо маєте бажання, укладіть цукерки в паперові гофровані фантики.
- До подачі на стіл потрібно тримати їх в прохолодному місці.
Смачного!