В социальных сетях люди стали активно выкладывать фото своих белоснежных улыбок после использования отбеливающих полосок для зубов. Ведущая проекта «Все буде добре» Надежда Матвеева решила узнать у стоматолога Натальи Попык, насколько безопасна такая процедура. Читайте, как безопасно отбелить зубы в домашних условиях, в нашем материале!



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Процедура отбеливания зубов сейчас невероятно популярная, – говорит Наталья Попык. – Кто-то хочет осветлить зубы только на 1–2 тона, а кто-то стремится добиться радикальной ослепительной белизны. Увы, люди часто выбирают средства и методы отбеливания, не советуясь со стоматологом, а это опасно. Например, полоски для отбеливания действуют на зубы, как хлорка на деликатную ткань.

5 причин не использовать отбеливающие полоски для зубов

Нужно быть готовым к тому, что зубы изменят цвет неравномерно, ведь полоски крепятся только к поверхности зубов. А на пломбы полоски вообще не влияют.

Отбеливающие ингредиенты полосок провоцируют развитие уже имеющегося кариеса, усиливают процесс деминерализации зубов. В итоге появляются серо-белые пятна.

Перекись водорода – основное действующее вещество полосок – провоцирует появление на поверхности зубов микротрещин. Сквозь них в структуру эмали попадает больше красителей, а зубы становятся темнее.

Полоски для отбеливания зубов обезвоживают ткани зуба, открывая дентинные канальцы, внутри которых содержатся нервные волокна. Зубы становятся чересчур чувствительными – болезненно реагируют на холодную и горячую пищу.

Если не следовать инструкции и передержать полоски, можно получить ожог слизистых оболочек ротовой полости.

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Стоматолог Наталья Попык советует удалять зубной налет с помощью масла чайного дерева, которое помогает избавиться от желтизны, обладает антимикробным действием, устраняет неприятный запах, а также повышает местный иммунитет ротовой полости.

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Как отбелить зубы маслом чайного дерева?

Почистите зубы. На вымытую зубную щетку нанесите 3–4 капли масла чайного дерева – обработайте зубы 1–2 минуты. Повторяйте процедуру через день в течение двух месяцев. Между курсами отбеливания нужно делать перерыв в месяц, чтобы не спровоцировать дисбактериоз ротовой полости.

Video: Как безопасно отбелить зубы в домашних условиях? Стоматолог Наталья Попык советует не использовать для отбеливания зубов популярные полоски, а купить пузырек эффективного и безопасного средства...