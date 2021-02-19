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Як безпечно відбілити зуби в домашніх умовах?

19.02.2021

У соціальних мережах люди стали активно викладати фото своїх білосніжних усмішок після використання відбілюючих смужок для зубів. Ведуча проєкту «Все буде добре» Надія Матвєєва вирішила дізнатися у стоматолога Наталії Попик, наскільки безпечна така процедура. Читайте, як безпечно відбілити зуби в домашніх умовах, у нашому матеріалі!

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Процедура відбілювання зубів зараз неймовірно популярна, – каже Наталя Попик. – Хтось хоче освітлити зуби тільки на 1–2 тони, а хтось прагне домогтися радикальної сліпучої білизни. На жаль, люди часто вибирають засоби і методи відбілювання, не радячись зі стоматологом, а це небезпечно. Наприклад, смужки для відбілювання діють на зуби, як хлорка на делікатну тканину.

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5 причин не використовувати відбілюючі смужки для зубів

  • Потрібно бути готовим до того, що зуби змінять колір нерівномірно, адже смужки кріпляться тільки до поверхні зубів. А на пломби смужки взагалі не впливають.
  • Відбілюючі інгредієнти смужок провокують розвиток вже наявного карієсу, підсилюють процес демінералізації зубів. В результаті з’являються сіро-білі плями.
  • Перекис водню – основна діюча речовина смужок – провокує появу на поверхні зубів мікротріщин. Крізь них в структуру емалі потрапляє більше барвників, а зуби стають темнішими.
  • Смужки для відбілювання зубів зневоднюють тканини зуба, відкриваючи дентинні канальці, всередині яких містяться нервові волокна. Зуби стають надто чутливими – болісно реагують на холодну і гарячу їжу.
  • Якщо не дотримуватися інструкції та перетримати смужки, можна отримати опік слизових оболонок ротової порожнини.

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Стоматолог Наталія Попик радить видаляти зубний наліт за допомогою олії чайного дерева, яка допомагає позбутися жовтизни, має антимікробну дію, усуває неприємний запах, а також підвищує місцевий імунітет ротової порожнини.

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Як відбілити зуби олією чайного дерева?

  1. Почистіть зуби.
  2. На вимиту зубну щітку нанесіть 3–4 краплі олії чайного дерева – обробіть зуби 1–2 хвилини.
  3. Повторюйте процедуру через день протягом двох місяців.
  4. Між курсами відбілювання потрібно робити перерву на місяць, щоб не спровокувати дисбактеріоз ротової порожнини.

Video: Як безпечно відбілити зуби в домашніх умовах?

Стоматолог Наталія Попик радить не використовувати для відбілювання зубів популярні смужки, а купити пляшечку ефективного і безпечного засобу...

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