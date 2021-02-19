Хотите узнать, как сделать украшения из шерсти своими руками? Тогда скорее читайте наш материал! Участник первого сезона «МастерШеф Дети» Вова Мотричук увидел в Интернете красивую дизайнерскую бижутерию из шерсти. И решил подарить такие украшения к 8 Марта маме и сестричке Владе. Удастся ли маленькому джентльмену осуществить задумку, а также как сделать украшения из шерсти, смотрите в сюжете.



Больше по теме: Мастер-класс: как связать шаль без спиц и крючка

Такие кулоны из натуральной шерсти действительно невероятно красивы, изящны, оригинальны. Это копия одной из работ английского дизайнера Трэйси Данн, которые завоевали огромную популярность в Европе. И стоят подобные вещи в магазинах от 500 до 5000 гривен. Но на самом деле их можно сделать самостоятельно. Кроме того, процесс изготовления настолько прост и понятен, что справится даже ребенок.

Украшения из шерсти делаются в технике сухого валяния, а научит их изготавливать Ольга Волкова.

Итак, для работы нам понадобятся:

кусочки шерсти разных цветов;

иголки для валяния;

поролоновая губка для подложки;

бисер и проволока – по желанию;

булавка для брошки;

колечко и цепочка для кулона.

Изготовление:

Выкладываем на губку клубочек шерсти и начинаем сваливать её иголкой, придавая круглую форму. Если у вас есть дома формочки для печенья, можно использовать их.

Глубоко втыкаем иглу, первым делом уплотняя заготовку внутри. Уже через пару минут наше будущее украшение начнет уплотняться, а его поверхность — выравниваться. Чтобы круг был объёмный, добавляем сверху еще немного шерсти. По мере уплотнения заготовки следует сменить иглу на более тонкую. Если фигурка больше не деформируется при сжатии, значит, наша основа полностью готова.

Больше по теме: Как пошить модное пальто-кимоно своими руками

Приступаем к самому сложному этапу работы – к созданию рисунков на поверхности. Отщипываем небольшое количество шерсти разных цветов, выкладываем их на заготовки и «прибиваем» иголочкой.

По краям кулона делаем мелкие стежки иголкой с проволокой (по желанию). Затем с помощью всё той же проволоки декорируем наше изделие бусинками.

Пришиваем к броши булавочку. Если изделие сваляно правильно, оно достаточно плотное, чтобы к нему можно было что-то пришить. А в медальоне к проволоке крепим колечко, зажимаем его плоскогубцами, продеваем в него цепочку.

Больше по теме: Как сделать серьги из бисера: мастер-класс Ольги Волковой

Также можно приклеить специальную круглую основу для брошки клеевым пистолетом. И к ней же можно приделать цепочку, тогда украшение будет универсальным.

Video: Делаем брошь и кулон в технике сухого валяния Как сделать украшение из шерсти своими руками