Хочете дізнатися, як зробити прикраси з вовни своїми руками? Тоді швидше читайте наш матеріал! Учасник першого сезону «МастерШеф Діти» Вова Мотрічук побачив в Інтернеті красиву дизайнерську біжутерію з вовни. І вирішив подарувати такі прикраси до 8 Березня мамі й сестричці Владі. Чи вдасться маленькому джентльменові здійснити задум, а також як зробити прикраси з вовни, дивіться в сюжеті.

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Такі кулони з натуральної вовни дійсно неймовірно гарні, витончені, оригінальні. Це копія однієї з робіт англійського дизайнера Трейсі Данн, які завоювали величезну популярність у Європі. І коштують подібні речі в магазинах від 500 до 5000 гривень. Але насправді їх можна зробити самостійно. Крім того, процес виготовлення настільки простий і зрозумілий, що впорається навіть дитина.

Прикраси з вовни робляться у техніці сухого валяння, а навчить їх виготовляти Ольга Волкова.

Отже, для роботи нам знадобляться:

шматочки вовни різних кольорів;

голки для валяння;

поролонова губка для підкладки;

бісер і дріт – за бажанням;

шпилька для брошки;

колечко і ланцюжок для кулона.

Виготовлення:

Викладаємо на губку клубочок вовни і починаємо звалювати її голкою, надаючи круглу форму. Якщо у вас є вдома формочки для печива, можна використовувати їх.

Глибоко встромляємо голку, насамперед ущільнюючи заготовку всередині. Вже за кілька хвилин наша майбутня прикраса стане цупкішою, а її поверхня почне вирівнюватися. Щоб коло було об’ємним, додаємо зверху ще трохи вовни. У міру ущільнення заготовки слід змінити голку на більш тонку. Якщо фігурка більше не деформується при стисканні, значить, наша основа повністю готова.

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Приступаємо до найскладнішого етапу роботи – до створення малюнків на поверхні. Відщипуємо невелику кількість вовни різних кольорів, викладаємо її на заготовки і «прибиваємо» голочкою.

По краях кулона робимо дрібні стібки голкою з дротом (за бажанням). Потім за допомогою все того ж дроту декоруємо наш виріб намистинками.

Пришиваємо до брошки шпильку. Якщо виріб зваляли правильно, він досить щільний, щоб до нього можна було щось пришити. А в медальйоні до дроту кріпимо колечко, затискаємо його плоскогубцями, протягуємо в нього ланцюжок.

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Також можна приклеїти спеціальну круглу основу для брошки клейовим пістолетом. І до неї ж можна прилагодити ланцюжок, тоді прикраса буде універсальною.

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Video: Робимо брошку та кулон у техніці сухого валяння Як зробити прикрасу з вовни власноруч