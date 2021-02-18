Маска от сухости рук. Рецепт Ольги Метельской
18.02.2021
Маска для рук от сухости и трещин станет вашим спасением в морозное время года. Четыре простых подручных средства формируют уникальный витаминный комплекс, который защитит ваши ручки от холода и напитает их полезными веществами. Рецептом маски для рук от сухости поделилась косметолог Ольга Метельская.
Больше по теме: Маска из рябины: рецепт для сухой кожи лица
Ингредиенты:
- Мед натуральный – 1 ч. л.
- Выдержанные в холоде листья алоэ – 5 шт.
- Оливковое масло – 3 ч. л.
- Эфирное масло сандала – 2–5 к.
Больше по теме: Как ухаживать за руками зимой: топ-3 полезных масок
Приготовление:
- Мед растопить на паровой бане. Из листков алоэ выдавить сок.
- Слегка разогреть мед, смешать его со свежевыжатым соком алоэ или лимона и оливковым маслом.
- Добавить две-пять капель эфирного масла сандала. Нанести на очищенную кожу рук, обмотать целлофаном и укутать теплым полотенцем или одеть теплые рукавицы на 15 минут.
- Наносить маску на протяжении 10–14 дней.
Омолаживающая и увлажняющая маска для рук от Ольги Метельской поистине творит чудеса с кожей рук, в чем вы обязательно убедитесь сами!
Video: Маска от сухости рук. Рецепт Ольги Метельской
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=