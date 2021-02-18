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Маска от сухости рук. Рецепт Ольги Метельской

18.02.2021

Маска для рук от сухости и трещин станет вашим спасением в морозное время года. Четыре простых подручных средства формируют уникальный витаминный комплекс, который защитит ваши ручки от холода и напитает их полезными веществами. Рецептом маски для рук от сухости поделилась косметолог Ольга Метельская.

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Ингредиенты:

  • Мед натуральный – 1 ч. л.
  • Выдержанные в холоде листья алоэ – 5 шт.
  • Оливковое масло – 3 ч. л.
  • Эфирное масло сандала – 2–5 к.

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Приготовление:

  1. Мед растопить на паровой бане. Из листков алоэ выдавить сок.
  2. Слегка разогреть мед, смешать его со свежевыжатым соком алоэ или лимона и оливковым маслом.
  3. Добавить две-пять капель эфирного масла сандала. Нанести на очищенную кожу рук, обмотать целлофаном и укутать теплым полотенцем или одеть теплые рукавицы на 15 минут.
  4. Наносить маску на протяжении 10–14 дней.

Омолаживающая и увлажняющая маска для рук от Ольги Метельской поистине творит чудеса с кожей рук, в чем вы обязательно убедитесь сами!

Video: Маска от сухости рук. Рецепт Ольги Метельской

Маска для рук от сухости и трещин по рецепту Ольги Метельской обойдется вам в копейки. Такую маску от сухости рук и трещин вы можете сделать своими руками в домашних условиях

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