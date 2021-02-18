Маска від сухості рук. Рецепт Ольги Метельської
18.02.2021
Маска для рук від сухості й тріщин стане вашим порятунком в морозну пору року. Чотири прості підручні засоби формують унікальний вітамінний комплекс, що захистить ваші ручки від холоду й наситить їх корисними речовинами. Рецептом маски для рук від сухості поділилася косметолог Ольга Метельська.
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Складові:
- Мед натуральний – 1 ч. л.
- Витримане в холоді листя алое – 5 шт.
- Оливкова олія – 3 ч. л.
- Ефірна олія сандалу – 2–5 к.
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Приготування:
- Мед розтопити на паровій бані. З листків алое вичавити сік.
- Злегка розігріти мед, змішати його зі свіжовичавленим соком алое або лимона та оливковою олією.
- Додати дві-п’ять крапель ефірної олії сандалу. Нанести на очищену шкіру рук, обмотати целофаном і укутати теплим рушником або одягнути теплі рукавиці на 15 хвилин.
- Наносити маску протягом 10–14 днів.
Омолоджувальна і зволожувальна маска для рук від Ольги Метельської дійсно творить чудеса зі шкірою рук, у чому ви обов’язково переконаєтеся самі!
Video: Маска від сухості рук. Рецепт Ольги Метельської
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