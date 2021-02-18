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Маска від сухості рук. Рецепт Ольги Метельської

18.02.2021

Маска для рук від сухості й тріщин стане вашим порятунком в морозну пору року. Чотири прості підручні засоби формують унікальний вітамінний комплекс, що захистить ваші ручки від холоду й наситить їх корисними речовинами. Рецептом маски для рук від сухості поділилася косметолог Ольга Метельська.

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Складові:

  • Мед натуральний 1 ч. л.
  • Витримане в холоді листя алое  5 шт.
  • Оливкова олія 3 ч. л.
  • Ефірна олія сандалу  25 к.

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Приготування:

  1. Мед розтопити на паровій бані. З листків алое вичавити сік.
  2. Злегка розігріти мед, змішати його зі свіжовичавленим соком алое або лимона та оливковою олією.
  3. Додати дві-п’ять крапель ефірної олії сандалу. Нанести на очищену шкіру рук, обмотати целофаном і укутати теплим рушником або одягнути теплі рукавиці на 15 хвилин.
  4. Наносити маску протягом 1014 днів.

Омолоджувальна і зволожувальна маска для рук від Ольги Метельської дійсно творить чудеса зі шкірою рук, у чому ви обов’язково переконаєтеся самі!

Video: Маска від сухості рук. Рецепт Ольги Метельської

Маска для рук від сухості й тріщин за рецептом Ольги Метельської обійдеться вам в копійки. Таку маску від сухості рук і тріщин ви можете зробити своїми руками в домашніх умовах

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