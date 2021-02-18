Маска для рук від сухості й тріщин стане вашим порятунком в морозну пору року. Чотири прості підручні засоби формують унікальний вітамінний комплекс, що захистить ваші ручки від холоду й наситить їх корисними речовинами. Рецептом маски для рук від сухості поділилася косметолог Ольга Метельська.

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Складові:

Мед натуральний – 1 ч. л.

натуральний 1 ч. л. Витримане в холоді листя алое – 5 шт.

в 5 шт. Оливкова олія – 3 ч. л.

3 ч. л. Ефірна олія сандалу – 2 – 5 к.

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Приготування:

Мед розтопити на паровій бані . З листків алое вичавити сік . Злегка розігріти мед, змішати його зі свіжовичавленим соком алое або лимона та оливковою олією. Додати дві-п’ять крапель ефірної олії сандалу . Нанести на очищену шкіру рук, обмотати целофаном і укутати теплим рушником або одягнути теплі рукавиці на 15 хвилин . Наносити маску протягом 10 – 14 днів.

Омолоджувальна і зволожувальна маска для рук від Ольги Метельської дійсно творить чудеса зі шкірою рук, у чому ви обов’язково переконаєтеся самі!

Video: Маска від сухості рук. Рецепт Ольги Метельської Маска для рук від сухості й тріщин за рецептом Ольги Метельської обійдеться вам в копійки. Таку маску від сухості рук і тріщин ви можете зробити своїми руками в домашніх умовах