Крок-мадам из блинов от Эктора Хименес-Браво

Шеф-повар мирового масштаба Эктор Хименес-Браво приготовит невероятное блюдо из блинов! На Масленицу 2021 он научит вас готовить настоящий шедевр – Крок-мадам. Это соленый вариант блюда из блинов, который не оставит вас равнодушными!



Ингредиенты для блинов:

Блины пшеничные – 2 шт.

Ветчина – 4 шт.

Моцарелла – 200 г

Яйца – 2 шт.

Зелень по вкусу

Масло сливочное по вкусу

Соль по вкусу

Ингредиенты для соуса:

Сметана – 3 ст. л.

Чеснок гранулированный – 1 ч. л.

Горчица дижонская – 2 ч. л.

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Приготовление:

Сметану соединить с горчицей и чесноком. Хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке. Одну половину блина смазать сметанным соусом, посыпать тертым сыром, выложить кусочки ветчины, добавить еще сыр и накрыть второй частью блина. Выложить блины на противень и поместить в разогретую до 250 С духовку до тех пор, пока сыр не расплавится. В это время поджарить на сливочном масле яйца. Готовый сендвич подавать вместе с яичницей.