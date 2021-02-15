Крок-мадам из блинов от Эктора Хименес-Браво
15.02.2021
Шеф-повар мирового масштаба Эктор Хименес-Браво приготовит невероятное блюдо из блинов! На Масленицу 2021 он научит вас готовить настоящий шедевр – Крок-мадам. Это соленый вариант блюда из блинов, который не оставит вас равнодушными!
Ингредиенты для блинов:
- Блины пшеничные – 2 шт.
- Ветчина – 4 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Зелень по вкусу
- Масло сливочное по вкусу
- Соль по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- Сметана – 3 ст. л.
- Чеснок гранулированный – 1 ч. л.
- Горчица дижонская – 2 ч. л.
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Приготовление:
- Сметану соединить с горчицей и чесноком. Хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке.
- Одну половину блина смазать сметанным соусом, посыпать тертым сыром, выложить кусочки ветчины, добавить еще сыр и накрыть второй частью блина.
- Выложить блины на противень и поместить в разогретую до 250 С духовку до тех пор, пока сыр не расплавится. В это время поджарить на сливочном масле яйца.
- Готовый сендвич подавать вместе с яичницей.
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