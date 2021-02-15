Крок-мадам із млинців від Ектора Хіменес-Браво

Шеф-кухар світового масштабу Ектор Хіменес-Браво приготував неймовірну страву з млинців! На Масляну 2021 він навчить вас готувати справжній шедевр – Крок-мадам. Це солоний варіант страви з млинців, яка не залишить вас байдужими!

Інгредієнти для млинців:

Млинці пшеничні – 2 шт.

Шинка – 4 шт.

Моцарелла – 200 г

Яйця – 2 шт.

Зелень за смаком

Масло вершкове за смаком

Сіль за смаком

Інгредієнти для соусу:

Сметана – 3 ст. л.

Часник гранульований – 1 ч. л.

Гірчиця діжонська – 2 ч. л.

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Спосіб приготування:

Сметану з’єднати з гірчицею і часником. Добре перемішати. Сир натерти на крупній тертці. Одну половину млинця змастити сметанним соусом, посипати тертим сиром, викласти шматочки шинки, додати ще сир і накрити другою частиною млинця. Викласти млинці на деко і помістити в розігріту до 250 °С духовку, поки сир не розплавиться. В цей час підсмажити на вершковому маслі яйця. Готовий сендвіч подавати разом із яєчнею.