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Крок-мадам із млинців від Ектора Хіменес-Браво

15.02.2021

Шеф-кухар світового масштабу Ектор Хіменес-Браво приготував неймовірну страву з млинців! На Масляну 2021 він навчить вас готувати справжній шедевр – Крок-мадам. Це солоний варіант страви з млинців, яка не залишить вас байдужими!

Інгредієнти для млинців:

  • Млинці пшеничні – 2 шт.
  • Шинка – 4 шт.
  • Моцарелла – 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Зелень за смаком
  • Масло вершкове за смаком
  • Сіль за смаком

Інгредієнти для соусу:

  • Сметана – 3 ст. л.
  • Часник гранульований – 1 ч. л.
  • Гірчиця діжонська – 2 ч. л.

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Спосіб приготування:

  1. Сметану з’єднати з гірчицею і часником. Добре перемішати.
  2. Сир натерти на крупній тертці.
  3. Одну половину млинця змастити сметанним соусом, посипати тертим сиром, викласти шматочки шинки, додати ще сир і накрити другою частиною млинця.
  4. Викласти млинці на деко і помістити в розігріту до 250 °С духовку, поки сир не розплавиться.
  5. В цей час підсмажити на вершковому маслі яйця.
  6. Готовий сендвіч подавати разом із яєчнею.

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