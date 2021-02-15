Крок-мадам із млинців від Ектора Хіменес-Браво
15.02.2021
Шеф-кухар світового масштабу Ектор Хіменес-Браво приготував неймовірну страву з млинців! На Масляну 2021 він навчить вас готувати справжній шедевр – Крок-мадам. Це солоний варіант страви з млинців, яка не залишить вас байдужими!
Інгредієнти для млинців:
- Млинці пшеничні – 2 шт.
- Шинка – 4 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Яйця – 2 шт.
- Зелень за смаком
- Масло вершкове за смаком
- Сіль за смаком
Інгредієнти для соусу:
- Сметана – 3 ст. л.
- Часник гранульований – 1 ч. л.
- Гірчиця діжонська – 2 ч. л.
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Спосіб приготування:
- Сметану з’єднати з гірчицею і часником. Добре перемішати.
- Сир натерти на крупній тертці.
- Одну половину млинця змастити сметанним соусом, посипати тертим сиром, викласти шматочки шинки, додати ще сир і накрити другою частиною млинця.
- Викласти млинці на деко і помістити в розігріту до 250 °С духовку, поки сир не розплавиться.
- В цей час підсмажити на вершковому маслі яйця.
- Готовий сендвіч подавати разом із яєчнею.
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