Как избавиться от морщин вокруг глаз за 5 минут?
Хотите быстро и надолго убрать морщины вокруг глаз? Вам поможет фейсбилдинг, или, другими словами, гимнастика для лица. Тренер по фейскультуре Евгения Баглык поделится эффективными секретами, как убрать морщины вокруг глаз. Всего 5 упражнений помогут сделать вашу кожу упругой и подтянутой!
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Упражнение 1
Первое упражнение направлено на укрепление верхнего века. Указательным и средним пальцем придерживаем уголки глаз. С усилием закрываем глаза, надавливая верхним веком на нижние. Не жмуримся. Затем широко раскрываем глаза.
Упражнение 2
Второе упражнение направлено на укрепление нижнего века. Указательным и средним пальцем придерживаем уголки глаз, взгляд направляем вверх, брови при этом расслаблены, не двигаются. Подтягиваем вверх нижние веки, преодолевая сопротивление пальцев. Выполняем упражнение 30 раз.
Упражнение 3
Третье упражнение направлено на укрепление круговой мышцы глаза. Закрываем глаза и поднимаем вверх только зрачки. Верхнее веко при этом плотно прижимаем к нижнему. Здесь нужно следить, чтобы не подскакивали брови, а веки стараться прижимать плотнее. Выполняем упражнение 30 раз.
Упражнение 4
Четвертое упражнение укрепляет мышцы верхних век и приподнимает нависшее веко. Максимально выпучиваем глаза, не поднимая бровей. Вы должны ощутить напряжение в веках. Упражнение выполняем 30 раз.
Упражнение 5
Пятое упражнение называется «стреляем глазками». Это упражнение обладает лимфодренажным эффектом и рекомендовано не только для уменьшения морщин вокруг глаз, но и для улучшения зрения.
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