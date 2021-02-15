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Как избавиться от морщин вокруг глаз за 5 минут?

15.02.2021

Хотите быстро и надолго убрать морщины вокруг глаз? Вам поможет фейсбилдинг, или, другими словами, гимнастика для лица. Тренер по фейскультуре Евгения Баглык поделится эффективными секретами, как убрать морщины вокруг глаз. Всего 5 упражнений помогут сделать вашу кожу упругой и подтянутой!

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Упражнение 1

Первое упражнение направлено на укрепление верхнего века. Указательным и средним пальцем придерживаем уголки глаз. С усилием закрываем глаза, надавливая верхним веком на нижние. Не жмуримся. Затем широко раскрываем глаза.

гимнастика лица

Упражнение 2

Второе упражнение направлено на укрепление нижнего века. Указательным и средним пальцем придерживаем уголки глаз, взгляд направляем вверх, брови при этом расслаблены, не двигаются. Подтягиваем вверх нижние веки, преодолевая сопротивление пальцев. Выполняем упражнение 30 раз.

гимнастика для лица

Упражнение 3

Третье упражнение направлено на укрепление круговой мышцы глаза. Закрываем глаза и поднимаем вверх только зрачки. Верхнее веко при этом плотно прижимаем к нижнему. Здесь нужно следить, чтобы не подскакивали брови, а веки стараться прижимать плотнее. Выполняем упражнение 30 раз.

гимнастика для лица

Упражнение 4

Четвертое упражнение укрепляет мышцы верхних век и приподнимает нависшее веко. Максимально выпучиваем глаза, не поднимая бровей. Вы должны ощутить напряжение в веках. Упражнение выполняем 30 раз.

фейсбилдинг

Упражнение 5

Пятое упражнение называется «стреляем глазками». Это упражнение обладает лимфодренажным эффектом и рекомендовано не только для уменьшения морщин вокруг глаз, но и для улучшения зрения.

фейсбилдинг фейсбилдинг фейсбилдинг

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Video: Как избавиться от морщин вокруг глаз за 5 минут?

Фейсбилдинг - гимнастика для лица. Как с помощью зарядки убрать мимические морщины вокруг глаз, рассказывает тренер по фейскультуре Евгения Баглык

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