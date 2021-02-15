Хочете швидко й надовго прибрати зморшки навколо очей? Вам допоможе фейсбілдинг, або, іншими словами, гімнастика для обличчя. Тренер з фейскультури Євгенія Баглик поділиться ефективними секретами, як прибрати зморшки навколо очей. Всього 5 вправ допоможуть зробити вашу шкіру пружною та підтягнутою!

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Вправа 1

Перша вправа направлена на зміцнення верхньої повіки. Вказівним та середнім пальцями притримуємо куточки очей. Із зусиллям закриваємо очі, надавлюючи верхньою повікою на нижню. Не мружитися. Потім широко розплющуємо очі.

Вправа 2

Друга вправа направлена на зміцнення нижньої повіки. Вказівним та середнім пальцями притримуємо куточки очей, погляд спрямовуємо вгору, брови при цьому розслаблені, не рухаються. Підтягуємо вгору нижню повіки, долаючи опір пальців. Виконуємо вправу 30 разів.

Вправа 3

Третя вправа направлена на зміцнення кругового м’яза ока. Заплющуємо очі та підіймаємо вгору тільки зіниці. Верхню повіку при цьому щільно притискаємо до нижньої. Тут потрібно стежити, щоб не підскакували брови, а повіки намагатися притискати щільніше. Виконуємо вправу 30 разів.

Вправа 4

Четверта вправа зміцнює м’язи верхніх повік та піднімає навислу повіку. Максимально витріщаємо очі не піднімаючи брів. Ви повинні відчути напругу в повіках. Вправа виконуємо 30 разів.

Вправа 5

П’ята вправа називається «стріляємо очима». Ця вправа має лімфодренажний ефект і рекомендована не лише для зменшення зморщок навколо очей, але й для поліпшення зору.

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Video: Як позбутися зморщок навколо очей за 5 хвилин? Фейсбілдинг - гімнастика для обличчя. Як за допомогою зарядки прибрати мімічні зморшки навколо очей, розповідає тренер по фейскультурі Євгенія Баглик