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Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина в стихах: любимому, любимой

14.02.2021

Поздравления в стихах с Днем святого Валентина очень популярны! Практически невозможно встретить открытки, в которой бы не были напечатаны где-то трогательные, где-то забавные строки! Но если вы вдруг не можете подарить бумажную валентинку своему любимому человеку, на помощь придут поздравления, которые можно отправить в электронном письме либо в СМС. Читайте их в материале от редакции «Все буде добре».

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Поздравления с Днем святого Валентина мужу

поздравления с днем святого валентина

120410746_Klipart_Krasivuye_serdechki_v_png__13_Ты надёжный, нежный и чуткий,
Мне в жизни повезло с тобой,
Я просто обожаю те счастья минутки,
Вместе проведённые с тобой.

С днём влюблённых тебя поздравляю,
И желаю, чтоб в дороге твоей,
Не нашлось, муж, ни конца, ни края,
Для счастливых и везучих дней. 

***

Хочу единственному мужу
Я в день Влюблённых пожелать –
Не бойся ты мороза, стужи,
Тебе я буду помогать,

Мы вместе все преодолеем,
А если вдруг не повезёт –
Тебя теплом своим согрею,
И все хорошее придёт!

***

С праздником мой сладкий,
Я тебя люблю!
Извини если редко,
Те слова говорю!

Показать свои чувства,
Не всегда так легко,
Но я очень скучаю,
Когда ты далеко!

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Поздравление с Днем святого Валентина парнюпоздравления с днем святого валентина

120410746_Klipart_Krasivuye_serdechki_v_png__13_

***
В этот праздник всех влюблённых
Зимним днём в душе весна.
Сердце так счастливо бьётся,
Я люблю, я влюблена!
Я хочу тебя поздравить,
Я люблю тебя, мой милый.

Обещай и ты любить.
Ты — мой принц, ты, как из сказки.
Я тебя всю жизнь ждала.
От души тебе желаю
Счастья, радости, тепла!

***

Тебя, любимый, поздравляю
С Днем Валентина я сейчас.
И океан любви желаю,
Чтоб радость не сходила с глаз.

Чтоб исполнялись все желанья,
Надежды, планы и мечты.
Ни время чтоб, ни расстояние
Нас никогда не развели.

***

С Днем влюбленных поздравляю
Я тебя, желанный мой.
Для меня ты — принц из сказки,
Что дарован был судьбой.

О любви своей безмерной
Я хочу тебе сказать.
Ты мужчина совершенный
О таком только мечтать.

***

Любимый, в День святого Валентина
Хочу нам только счастья пожелать!
Люблю тебя, тобою я любима,
О чем еще, скажи, можно мечтать? !

Пусть крепнут всегда наши отношения,
Чтоб жизнь нам наслаждение дарила,
Чтоб радовало каждое мгновение,
Ведь есть в любви неведомая сила!

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Поздравления с Днем святого Валентина жене

поздравления с днем святого валентина

***

Ты даришь счастье постоянно,
Хранишь уют, несешь покой.
Готов твердить я неустанно,
Насколько счастлив быть с тобой!

Люблю тебя, моя родная!
Поверь, любовь моя сильна!
С днём Валентина поздравляю
Тебя, любимая жена!

***

Родной и близкий человек,
Моя любимая супруга!
Я полюбил тебя навек,
Мы жить не можем друг без друга!

Сегодня, в День влюбленных всех,
Тебе, любимая, желаю,
Хранить любовь, ловить успех,
Ты будь счастливой, дорогая!

***

Жена! Люблю тебя как прежде!
Не властна над тобою грусть,
Любовь и Вера, и Надежда
Всегда с тобою будут пусть!

С Днем Валентина поздравляю,
И пусть на улице снега,
Тебе тепла в душе желаю,
Тебя любить хочу всегда!

***

Сегодня в зимний день,
Как в тот наш первый вечер
Прошу приди ко мне,
Устроим снова встречу!

Хоть вижу я тебя,
Признаться, ежедневно,
Свиданье нам с тобой
Не повредит, наверно?

Увидимся тогда,
На том же самом месте,
Скажи опять мне «Да»!
Жена, Любовь, Невеста!

Одну тебя люблю,
Во сне и наяву!

Поздравления с Днем святого Валентина любимой девушке

поздравления с днем святого валентина

***

Когда ты улыбнёшься мне —
Я словно рыцарь на коне,
И для тебя без лишних слов
Всегда на подвиги готов!

Скажу тебе сегодня прямо,
Скажу без ложного стыда:
О, стань моей прекрасной дамой
Я буду рыцарем всегда!

***

О тебе одной мечтаю
И к мечтам своим привык.
Я с тобою рядом таю,
Как под солнцем снеговик.

Дорогая, золотая,
Признаюсь тебе любя:
— Лучше я с тобой растаю,
Чем замёрзну без тебя!

***

C nакой как ты не нужно строить счастье,
Ведь оно есть уже с первых минут,
И с первой встречи я побеждён на части,
Твои глаза покоя не дают!

***

Пишу четыре строчки
Но только для тебя
Целую в твои губки
Люблю, люблю тебя!

***

Всё для чувств сегодня, для любви,
Это День святого Валентина,
Я дарю признания свои,
Хочу чтоб знала, что мною ты любима!

Пусть валентинка, что написана стихами,
Тебя согреет в февральские деньки,
Любовь всегда будет между нами,
Быть вместе невозможно без любви!

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