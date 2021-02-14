Поздоровлення у віршах з Днем святого Валентина дуже популярні! Практично неможливо зустріти листівки, у якій би не були надруковані десь зворушливі, десь кумедні рядки! Але якщо ви раптом не можете подарувати паперову валентинку своїй коханій людині, на допомогу прийдуть привітання, які можна відправити в електронному листі або у СМС. Читайте їх в матеріалі від редакції «Все буде добре».

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Привітання з Днем святого Валентина чоловікові

***

В цей день святковий



Тобі дарую

Своє кохання,

Свою любов я,

Свою я ніжність

Віддам тобі я,

Мій любий муже,

Мій милий друже

***

У цей день Святого Валентина мене тішить думка, що у нас було з тобою стільки щасливих Днів святого Валентина, яких не було в жодної на землі. Давай цей день зробимо ще щасливішим. ЗДСВ!

***

Можна я тобі сьогодні освідчуся в коханні? А можна і завтра? А можна і післязавтра? Тому що я люблю тебе кожен день у своєму житті, будь то День святого Валентина або інший день. Кожен день з тобою особливий! ЗДСВ!

***

Життя – це любов. Любов – це поцілунки. А поцілунки коханої дружини – найсмачніші. Можна тебе обдарувати найсмачнішими поцілунками люблячої дружини? ЗДСВ!

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Привітання з Днем святого Валентина хлопцеві

***

Даруй мені своє кохання,

Даруй себе, даруй любов,

Даруй увечері і зрання,

Даруй опівдні, знов і знов.

Навік той скарб безцінний,

Буду тримати у руках своїх,

І в щасті майже Богу рівний

Я ниць паду до ніг твоїх.

Солодкий щем твого цілунку

Я відчуваю на устах,

Ти, наче вільний гордий птах,

Несеш мені п’янкого трунку.

Хай шле тобі гаразди доля,

Врожайним буде хай твій лан,

В житті будь не слуга, а пан,

Живи, як птах стрімкий на волі.

***

Давно не бачилась з тобою,

Одна година – чи не жарт

Для серця, що живе любов’ю?

Прийми моє кохання в дар.

***

Я так шалено покохала;

Ти зводиш з розуму мене…

Хай мрії здійснюються вдало!

Щасливим будь! – Життя одне.

***

Я стану солодкою мармолядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!!!

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Привітання з Днем святого Валентина дружині

Добра моя господине,

Шлю вітання я тобі,

Хай усе погане згине,

Ти живи лиш у добрі.

Все для тебе зроблю, мила,

Зірку з неба досягну,

З дна морського візьму перли,

Бо тебе лиш я люблю!

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь, й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для мене – тільки ніжна!

***

Рочок за рочком

Живемо з тобою

Кохана дружино,

Мов голубів двоє.

Багато ще літ

Так прожити удвох

На білому світі

Поможе нам Бог!

Привітання з Днем святого Валентина коханій дівчині

***

День закоханих — це привід

Сказати знов тобі «люблю».

Це привід щоби бути разом

Й зустріти ранню зорю.

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

***

Замітає сніг довкола

І палаци, і садки,

А сніжинки кольорові

Закружляли у танки.

Ми танцюємо з тобою

В їхнім морі… Снігопад…

І злітає раптом з неба

Валентинок зорепад!