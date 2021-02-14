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Макияж на День святого Валентина: ТОП-3 варианта

14.02.2021

Ищете, какой макияж сделать на День святого Валентина? Мы подобрали 3 лучших варианта макияжа на 14 февраля с фото. Выберите свой макияж на День святого Валентина от Все буде добре. Читайте в материале совет по макияжу от Даши Трегубовой.

Романтический макияж на День Святого Валентина

макіяж

Для создания романтического образа, попадающего в тенденции макияжа, самое главное – придерживаться плавности переходов в оттенках и не использовать резких линий.

  1. Начинать следует с основы – тона лица. Подберите максимально естественный тональный крем и нанесите его тонким слоем.
  2. Пудра не должна быть тяжелой и насыщенной. Лучше использовать рассыпчатую пудру с минералами.
  3. Подбирать румяна следует тоже ответственно. Избегайте ярких и насыщенных цветов. Лучше всего подойдут нежные персиковые и розовые оттенки.
  4. Романтический макияж не требует явного акцента на чем-то одном. Лучше избежать стрелок, ярких теней и контрастных бровей.
  5. Цвет губной помады следует подобрать естественный и неброский.

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Вызывающий макияж на День Святого Валентина

макіяж

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Яркий и вызывающий макияж поможет вам заинтриговать мужчину и подогреть к вам интерес. Что же нужно знать о броском макияже?

  1. Перебарщивать с тоном лица не стоит. Нанесите тонким слоем тональный крем, затем пудру и румяна. Несмотря на то, что наш результат – вызывающий макияж, акцент лучше сделать на чем-то одном – глазах или губах.
  2. Если вы решили сделать акцент на глазах, сконцентрируйтесь только на них, и ваш любимый не сможет отвести от вас взора. Сделайте стандартный smoky eyes или же просто нарисуйте красивые стрелки поверх светлых теней. Акцент на бровях не стоит делать слишком сильным – легко растушуйте тени.
  3. И, конечно же, говоря о соблазнительном образе, невозможно не упомянуть красную помаду. Мужчина не сможет остаться равнодушным, глядя на выразительные яркие губы!

Естественный макияж на День Святого Валентина

макіяж

«Дневной макияж у меня занимает минут десять. Вначале я наношу увлажняющий крем. В него я иногда добавляю пару капель автозагара, после чего тональный можно даже не использовать. Если все же использую тональник – очень лёгким и тонким шаром. Затем я наношу тени бежевого оттенка: более светлые на внутреннюю сторону верхнего века и более тёмные на внешнюю. Далее вдоль линии ресниц делаю тоненькую стрелку с помощью теней. Если мне хочется создать более яркий образ – пользуюсь карандашом или лайнером. Завершающие штрихи – немного персиковых румян и тушь. А если настроение «посиять», могу нанести каплю шиммера на верхнюю губу и под брови», –  рассказала телеведущая Даша Трегубова.

Если же ваш любимый человек пригласил вас на дневную прогулку, естественный макияж – лучший вариант для такого свидания. Сделать такой мейк несложно, ведь вам понадобится немного косметики.

  1. Нанесите на кожу основу под макияж с легкой и нежирной текстурой. Пудру также следует подобрать рассыпчатую с минералами, максимально подходящую естественному цвету вашей кожи.
  2. Для макияжа глаз выберете два оттенка теней – светлый и немного темнее. На основу верхнего века нанесите светлые тени, а темные – на внешний уголок верхнего и нижнего века. После этого тщательно растушуйте. Брюнетки могут подчеркнуть контур глаз с помощью подводки.
  3. Для губ используйте светлую помаду или блеск.

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