Макіяж на День святого Валентина: ТОП-3 варіанти

Шукаєте, який макіяж зробити на День святого Валентина? Ми підібрали 3 кращих варіанти макіяжу на 14 лютого з фото. Виберіть свій макіяж на День святого Валентина від Все буде добре. Читайте в матеріалі поради з макіяжу від Даші Трегубової.

Романтичний макіяж на День Святого Валентина

Для створення романтичного образу, що підпадає під модні тенденції, найголовніше – дотримуватися плавності переходів у відтінках і не використовувати різких ліній.

Починати слід з основи – тону обличчя. Підберіть максимально природний тональний крем і нанесіть його тонким шаром. Пудра не має бути важкою і насиченою. Краще використовувати розсипчасту пудру з мінералами. Підбирати рум’яна слід теж відповідально. Уникайте яскравих і насичених кольорів. Найкраще підійдуть ніжні персикові і рожеві відтінки. Романтичний макіяж не вимагає обов’язкового акценту на чомусь одному. Краще уникнути стрілок, яскравих тіней і контрастних брів. Колір губної помади слід підібрати природний і непомітний.

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Зухвалий макіяж на День Святого Валентина

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Яскравий макіяж допоможе вам заінтригувати чоловіка і підігріти до вас інтерес! Що ж потрібно знати про зухвалий макіяж?

Переборщувати з тоном обличчя не варто. Нанесіть тонким шаром тональний крем, потім пудру і рум’яна. Попри те, що наш результат – яскравий макіяж, акцент краще зробити на чомусь одному – очах або губах. Якщо ви вирішили зробити акцент на очах, сконцентруйтеся тільки на них, і ваш коханий не зможе відвести від вас погляду. Зробіть стандартний smoky eyes або ж просто намалюйте красиві стрілки поверх світлих тіней. Акцент на бровах не варто робити занадто сильним – легко розтушуйте тіні. І, звісно ж, кажучи про спокусливий образ, неможливо не згадати червону помаду. Чоловік не зможе залишитися байдужим, дивлячись на виразні яскраві губи!

Природний макіяж на День Святого Валентина

«Денний макіяж у мене займає хвилин десять. Спочатку я наношу зволожуючий крем. У нього я іноді додаю пару крапель автозасмаги, після чого тональний можна навіть не використовувати. Якщо все ж використовую тональник – дуже легким і тонким шаром. Потім я наношу тіні бежевого відтінку: світлі на внутрішню сторону верхньої повіки й темні на зовнішню. Далі вздовж лінії вій роблю тоненьку стрілку за допомогою тіней. Якщо мені хочеться створити більш яскравий образ – користуюся олівцем або лайнером. Завершальні штрихи – трохи персикових рум’ян і туш. А якщо настрій «сяяти», можу додати краплю шиммера на верхню губу й під брови», – розповіла телеведуча Даша Трегубова.

Якщо ж ваша кохана людина запросила вас на денну прогулянку, природний макіяж – найкращий варіант для такого побачення. Зробити такий мейк нескладно, адже вам знадобиться трохи косметики.

Нанесіть на шкіру основу під макіяж з легкою і нежирною текстурою. Пудру також слід підібрати розсипчасту з мінералами, що максимально відповідає природному кольору вашої шкіри. Для макіяжу очей оберіть два відтінки тіней – світлі і трохи темніші. На основу верхньої повіки нанесіть світлі тіні, а темні – на зовнішній куточок верхнього і нижнього повіка. Після цього ретельно розтушуйте. Брюнетки можуть підкреслити контур очей за допомогою підводки. Для губ використовуйте світлу помаду або блиск.

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