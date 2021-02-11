Как ухаживать за губами зимой: рецепты полезных бальзамов
11.02.2021
Не знаете, как ухаживать за губами зимой? Вам помогут советы от «Все буде добре»! Вашему вниманию предлагаются четыре рецепта домашних бальзамов, которые защитят нежные губки от мороза, трещин и обветривания. Как приготовить эти чудо-бальзамы, вы узнаете в нашей подборке!
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Шоколадный бальзам для губ
Ингредиенты:
- Пчелиный воск — 1 коф. л.
- Масло какао — 1 коф. л.
- Масло ши — 1 коф. л.
- Масло зародышей пшеницы — 1 коф. л.
- Порошок какао — ¼ ч. л.
- Шоколад
Приготовление:
- На водяной бане растопить воск.
- Постепенно добавлять масло какао, натертый шоколад, масло ши, кокоса и зародышей пшеницы, какао-порошок.
- Смесь тщательно перемешать, снять с бани и залить в футляр от помады.
- Оставить в холодильнике на 10–15 мин.
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Питательный бальзам для губ
Ингредиенты:
- Масло какао — 2 ч. л.
- Кокосовое масло — 2 ч. л.
- Миндальное масло — 1 ч. л.
- Масло авокадо — 1 ч. л.
- Масло шиповника — ½ ч. л.
- Масло календулы — 1 ч. л.
Приготовление:
- На паровой бане растопить масло какао и кокоса.
- Добавить масла миндаля, авокадо, шиповника и календулы.
- Разлить бальзам в бутылки и оставить в холодильнике на 30 мин.
Цветной бальзам для губ
Ингредиенты:
- Свёкла — 1 шт.
- Масло какао — 2 ч. л.
- Кокосовое масло — 2 ч. л.
Приготовление:
- Свеклу натереть на терке, выжать сок.
- Растопить на водяной бане масла какао и кокоса.
- Добавить сок свеклы.
- Держать 30 минут на огне.
- Поставить в холодильник на несколько минут.
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Шоколадный питательный бальзам для губ
Ингредиенты:
- Пчелиный воск — 2 ч. л.
- Масло какао — 1 ч. л.
- Черный шоколад (75%) — 2 ч. л.
- Эфирное масло апельсина — 6 капель
- Масло виноградных косточек — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 1 ч. л.
- Касторовое масло — 1 ч. л.
- Корица — ¼ ч. л.
Приготовление:
- На паровой бане растопить пчелиный воск, масло какао и черный шоколад.
- Добавить масло виноградных косточек, оливковое, касторовое масла и размешать.
- Добавить корицу и снова размешать.
- Снять с паровой бани и через 5 мин добавить эфирное масло апельсина.
- Теплую смесь разлить по флаконам с помад и поставить в холодильник на 2 часа.
Video: Как ухаживать за губами зимой: рецепты полезных бальзамов
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