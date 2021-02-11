Не знаете, как ухаживать за губами зимой? Вам помогут советы от «Все буде добре»! Вашему вниманию предлагаются четыре рецепта домашних бальзамов, которые защитят нежные губки от мороза, трещин и обветривания. Как приготовить эти чудо-бальзамы, вы узнаете в нашей подборке!

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Шоколадный бальзам для губ

Ингредиенты:

Пчелиный воск — 1 коф. л.

Масло какао — 1 коф. л.

Масло ши — 1 коф. л.

Масло зародышей пшеницы — 1 коф. л.

Порошок какао — ¼ ч. л.

Шоколад

Приготовление:

На водяной бане растопить воск. Постепенно добавлять масло какао, натертый шоколад, масло ши, кокоса и зародышей пшеницы, какао-порошок. Смесь тщательно перемешать, снять с бани и залить в футляр от помады. Оставить в холодильнике на 10–15 мин.

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Питательный бальзам для губ

Ингредиенты:

Масло какао — 2 ч. л.

Кокосовое масло — 2 ч. л.

Миндальное масло — 1 ч. л.

Масло авокадо — 1 ч. л.

Масло шиповника — ½ ч. л.

Масло календулы — 1 ч. л.

Приготовление:

На паровой бане растопить масло какао и кокоса. Добавить масла миндаля, авокадо, шиповника и календулы. Разлить бальзам в бутылки и оставить в холодильнике на 30 мин.

Цветной бальзам для губ

Ингредиенты:

Свёкла — 1 шт.

Масло какао — 2 ч. л.

Кокосовое масло — 2 ч. л.

Приготовление:

Свеклу натереть на терке, выжать сок. Растопить на водяной бане масла какао и кокоса. Добавить сок свеклы. Держать 30 минут на огне. Поставить в холодильник на несколько минут.

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Шоколадный питательный бальзам для губ

Ингредиенты:

Пчелиный воск — 2 ч. л.

Масло какао — 1 ч. л.

Черный шоколад (75%) — 2 ч. л.

Эфирное масло апельсина — 6 капель

Масло виноградных косточек — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Касторовое масло — 1 ч. л.

Корица — ¼ ч. л.

Приготовление:

На паровой бане растопить пчелиный воск, масло какао и черный шоколад. Добавить масло виноградных косточек, оливковое, касторовое масла и размешать. Добавить корицу и снова размешать. Снять с паровой бани и через 5 мин добавить эфирное масло апельсина. Теплую смесь разлить по флаконам с помад и поставить в холодильник на 2 часа.

Video: Как ухаживать за губами зимой: рецепты полезных бальзамов Как ухаживать за губами зимой, чтобы они не трескались и не обветривались в морозную погоду? Советы по зимнему уходу за губами в нашем материале