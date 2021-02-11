Не знаєте, як доглядати за губами взимку? Вам допоможуть поради від «Все буде добре»! До вашої уваги чотири рецепти домашніх бальзамів, які захистять ніжні губки від морозу, тріщин та обвітрювання. Як приготувати ці диво-бальзами, ви дізнаєтеся в нашій добірці!

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Шоколадний бальзам для губ

Складові:

Бджолиний віск – 1 кав. л.

Олія какао – 1 кав. л.

Олія ши – 1 кав. л.

Олія зародків пшениці – 1 кав. л.

Порошок какао – ¼ ч. л.

Шоколад

Приготування:

На водяній бані розтопити віск. Поступово додавати олію какао, натертий шоколад, олію ши, кокоса та зародків пшениці, какао-порошок. Суміш ретельно перемішати, зняти з бані та залити у футляр від помади. Залишити у холодильнику на 10–15 хв.

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Живильний бальзам для губ

Складові:

Олія какао – 2 ч. л.

Кокосова олія – 2 ч. л.

Мигдалева олія – 1 ч. л.

Олія авокадо – 1 ч. л.

Олія шипшини – ½ ч.л.

Олія календули – 1 ч. л.

Приготування:

На паровій бані розтопити олію какао та кокоса. Додати олії мигдалю, авокадо, шипшини та календули. Розлити бальзам у пляшечки та залишити в холодильнику на 30 хв.

Кольоровий бальзам для губ

Складові:

Буряк – 1 шт.

Олія какао – 2 ч. л.

Кокосова олія – 2 ч. л.

Приготування:

Буряк натерти на тертці, вичавити сік. Розтопити на водяній бані олії какао та кокоса. Додати сік буряка. Тримати 30 хв на вогні.

Поставити у холодильник на декілька хвилин.

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Шоколадний живильний бальзам для губ

Складові:

Бджолиний віск – 2 ч. л.

Какао-олія – 1 ч. л.

Чорний шоколад (75%) – 2 ч. л.

Ефірна олія апельсина – 6 крапель

Олія виноградних кісточок – 1 ч. л.

Оливкова олія – 1 ч. л.

Рицинова олія – 1 ч. л.

Кориця – ¼ ч. л.

Приготування:

На паровій бані розтопити бджолиний віск, олію какао та чорний шоколад. Додати олію виноградних кісточок, оливкову, рицинову олії та розмішати. Додати корицю та знову розмішати. Зняти з парової бані та через 5 хв додати ефірну олію апельсина. Теплу суміш розлити по флаконах з помад і поставити в холодильник на дві години.

Video: Як доглядати за губами взимку: рецепти корисних бальзамів Як доглядати за губами взимку, щоб вони не тріскалися й не обвітрювалися в морозну погоду? Поради по зимовому догляду за губами в нашому матеріалі