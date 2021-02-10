Глаза – зеркало души! Они могут рассказать все о вашем избраннике. В том числе и о том, как его покорить. Как по цвету глаз отыскать верный способ соблазнения и даже распознать недостатки мужчины? О чем расскажет цвет глаз мужчины, читайте в материале!

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Узнать, что нравится незнакомому мужчине и что его привлекает в женщине, конечно, сложно, но возможно. Достаточно просто посмотреть ему в глаза! По крайней мере, так утверждают ученые-физионогмисты!

Кареглазые мужчины

Как утверждает теория, кареглазые – дети огня. Их натура страстная и импульсивная. Они крайне конфликтные, так как признать правоту другого человека им слишком сложно. Но обиды забывают быстро. Остроумные и общительные, легко сходятся с людьми. Влюбчивые. Чем темнее цвет глаз — тем более выражены все эти качества.

Совет. Говорите ему много комплиментов. Кареглазые мужчины не переносят критику, и в женщине прежде всего оценят лояльность. Восхищайтесь им, и он свернет ради вас горы.

Голубоглазые мужчины

Физионогмисты утверждают, что голубоглазые мужчины ранимы и чувствительны. Их легко задеть, причем обиды они помнят долго! Невзирая на свою злопамятность, в душе они – настоящие романтики, с детства мечтают найти не просто жену, а вторую половинку, партнера, который разделит их взгляды на жизнь и работу.

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Совет. Чтобы покорить голубоглазого мужчину, разделяйте его интересы. Узнайте о его увлечениях и попробуйте найти в них что-то интересное для себя. Важный нюанс: такие мужчины не прощают измен, поэтому с ними надо быть предельно честными и не провоцировать на ревность. Голубоглазый мужчина оценит доброту и умение сопереживать. Этот мужчина хочет чувствовать в женщине надежный «тыл». Если вы дадите ему уверенность в отношениях с вами, голубоглазый партнер будет чутким в отношениях, заботливым и ласковым.

Сероглазые мужчины

По мнению физионогмистов, мужчины с серыми глазами — реалисты, которые крепко стоят на ногах. Они мало говорят и много делают. На них всегда можно положиться. Есть у них и минус – они сухие и сдержанные, не способны на бурное выражение эмоций. Это становится причиной ссор, ведь избранницам таких мужчин постоянно кажется, что их не любят.

Совет. Вдохновляйте его! Поскольку сероглазому мужчине не хватает страстности, он ищет женщину-праздник, с которой никогда не будет скучно! Поэтому с таким мужчиной можно смело выражать свои эмоции – как позитивные, так и негативные, а также проявлять инициативу касательно встреч. Не бойтесь меняться – в один вечер будьте скромницей, а в следующий раз удивляйте его образом femme fatale.

Зеленоглазые мужчины

Как утверждает теория, зеленоглазые мужчины очень проницательны и амбициозны. Такие мужчины любят риск, что делает их не самыми надежными спутниками в жизни. Но в то же время с ним вы никогда не будете скучать, так как каждый новый день не будет похож на предыдущий! Кстати, они не обделены женским вниманием, но среди них самое большое количество заядлых холостяков!

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Совет. Откровенно не замечайте его. Он довольно быстро обнаружит себя заинтригованным и начнет проявлять к вам интерес. Соберите всю свою силу воли и покажите ему, что он вам неинтересен. Пару дней хорошей игры – и вы можете трубить победу.