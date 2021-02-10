Очі – дзеркало душі! Вони можуть розповісти все про вашого обранця. У тому числі й про те, як його підкорити. Як за кольором очей знайти правильний спосіб спокушання і навіть розпізнати недоліки чоловіка? Про що розповість колір очей чоловіка, читайте у матеріалі.

Більше на тему: Як розповісти про минуле, щоб не зруйнувати нові стосунки?

Дізнатися, що подобається незнайомому чоловіку та що його приваблює у жінці, звичайно, складно, але можливо. Достатньо просто подивитися йому в очі! Принаймні так стверджують вчені-фізіоногмісти!

Кароокі чоловіки

Як стверджує теорія, кароокі – діти вогню. Їхня натура пристрасна й імпульсивна. Вони вкрай конфліктні, оскільки визнати правоту іншої людини їм занадто складно. Але образи забувають швидко. Дотепні і товариські, легко сходяться з людьми. Легко закохуються. Чим темніший колір очей – тим більше виражені всі ці якості.

Порада. Говоріть йому багато компліментів. Кароокі чоловіки не переносять критику, і в жінці насамперед оцінять лояльність. Захоплюйтеся ним, і він зверне заради вас гори.

Блакитноокі чоловіки

Фізіоногмісти стверджують, що блакитноокі чоловіки ранимі та чутливі. Їх легко зачепити, причому образи вони пам’ятають довго! Незважаючи на свою злопам’ятність, в душі вони – справжні романтики, з дитинства мріють знайти не просто дружину, а другу половинку, партнера, який розділить їхні погляди на життя та роботу.

Більше на тему: Як визначити характер чоловіка за поцілунком

Порада. Щоб підкорити блакитноокого чоловіка, розділяйте його інтереси. Дізнайтеся про його захоплення і спробуйте знайти у них щось цікаве для себе. Важливий нюанс: такі чоловіки не прощають зрад, тому з ними треба бути чесними і не провокувати на ревнощі. Блакитноокий чоловік оцінить доброту і вміння співпереживати. Цей чоловік хоче відчувати у жінці надійний «тил». Якщо ви дасте йому впевненість у стосунках із вами, блакитноокий партнер буде чуйним, турботливим і ніжним.

Сіроокі чоловіки

На думку фізіоногмістів, чоловіки з сірими очима – реалісти, які міцно стоять на ногах. Вони мало говорять і багато роблять. На них завжди можна покластися. Є у них і мінус – вони сухі та стримані, не здатні на бурхливе вираження емоцій. Це стає причиною сварок, адже обраницям таких чоловіків постійно здається, що їх не люблять.

Порада. Надихайте його! Оскільки сіроокому чоловікові не вистачає пристрасності, він шукає жінку-свято, з якої ніколи не буде нудно! Тому з таким чоловіком можна сміливо висловлювати свої емоції – як позитивні, так і негативні, а також проявляти ініціативу щодо зустрічей. Не бійтеся змінюватися: в один вечір будьте скромницею, а в наступний раз дивуйте його образом femme fatale.

Зеленоокі чоловіки

Як стверджує теорія, зеленоокі чоловіки дуже проникливі й амбітні. Такі чоловіки люблять ризик, що робить їх не дуже надійними супутниками у житті. Але водночас із ним ви ніколи не будете нудьгувати, оскільки кожен новий день не буде схожий на попередній! До речі, вони не обділені жіночою увагою, але серед них найбільша кількість затятих холостяків!

Більше на тему: Як правильно цілуватися: 20 видів поцілунків

Порада. Відверто не помічайте його. Він досить швидко відчує себе заінтригованим і почне проявляти до вас інтерес. Зберіть всю свою силу волі та покажіть йому, що він вам нецікавий. Кілька днів хорошої гри – і ви можете сурмити перемогу.