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Маска из хурмы для защиты кожи лица от мороза: рецепт Ольги Метельской

09.02.2021

Устали бороться с сухостью кожи в холодное время года? Читайте, как защитить кожу от мороза, в нашем материале. Маска из хурмы для лица по древнему рецепту китайских красавиц защитит ваше личико от холода и сохранит его молодость, красоту! Секретами приготовления поделилась косметолог Ольга Метельская.

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Ингредиенты:

  • Хурма – ½ шт.
  • Мед – 0,5 ч. л.
  • Сливки (или кефир) – 1 ч. л.
  • Овсяные хлопья (измельченные) – 1 ч. л.
  • Кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.
  • Масло миндальных косточек (или оливковое) – 1 ч. л.
  • Витамин Е – 3 к.
  • Эфирное масло лаванды – 3–4 к.
  • Эфирное масло нероли – 2 к.

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Приготовление:

  1. Половинку свежей хурмы очистить от шкурки и измельчить до состояния кашицы.
  2. Добавить в нее мед, сливки или кефир, измельченные овсяные хлопья, кукурузный крахмал. Тщательно перемешать.
  3. Подготовить масляную смесь: смешать масла миндальных косточек (или оливковое) с каплями витамина Е, лаванды, нероли.
  4. Добавить масляную смесь в маску. Хорошо перемешать.
  5. Наносить маску на очищенную кожу области лица (избегая области глаз и губ), шеи и декольте.
  6. Подержать маску 10–15 минут, снимать влажной салфеткой, очищать кожу теплой водой. Наносить перед сном.

Video: Маска из хурмы для защиты кожи лица от мороза: рецепт Ольги Метельской

Маска из хурмы для лица защитит вашу кожу от морозов. Рецепт маски из хурмы от Ольги Метельской ищите в материале

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