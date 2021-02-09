Маска из хурмы для защиты кожи лица от мороза: рецепт Ольги Метельской
09.02.2021
Устали бороться с сухостью кожи в холодное время года? Читайте, как защитить кожу от мороза, в нашем материале. Маска из хурмы для лица по древнему рецепту китайских красавиц защитит ваше личико от холода и сохранит его молодость, красоту! Секретами приготовления поделилась косметолог Ольга Метельская.
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Ингредиенты:
- Хурма – ½ шт.
- Мед – 0,5 ч. л.
- Сливки (или кефир) – 1 ч. л.
- Овсяные хлопья (измельченные) – 1 ч. л.
- Кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.
- Масло миндальных косточек (или оливковое) – 1 ч. л.
- Витамин Е – 3 к.
- Эфирное масло лаванды – 3–4 к.
- Эфирное масло нероли – 2 к.
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Приготовление:
- Половинку свежей хурмы очистить от шкурки и измельчить до состояния кашицы.
- Добавить в нее мед, сливки или кефир, измельченные овсяные хлопья, кукурузный крахмал. Тщательно перемешать.
- Подготовить масляную смесь: смешать масла миндальных косточек (или оливковое) с каплями витамина Е, лаванды, нероли.
- Добавить масляную смесь в маску. Хорошо перемешать.
- Наносить маску на очищенную кожу области лица (избегая области глаз и губ), шеи и декольте.
- Подержать маску 10–15 минут, снимать влажной салфеткой, очищать кожу теплой водой. Наносить перед сном.
Video: Маска из хурмы для защиты кожи лица от мороза: рецепт Ольги Метельской
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