Втомилися боротися з сухістю шкіри в холодну пору року? Читайте, як захистити шкіру від морозу, в нашому матеріалі. Маска з хурми для обличчя за давнім рецептом китайських красунь захистить ваше личко від холоду та збереже його молодість, красу! Секретами приготування поділилася косметолог Ольга Метельська.

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Складові:

Хурма – ½ шт.

Мед – 0,5 ч. л.

Вершки (або кефір) – 1 ч. л.

Вівсяні пластівці (подрібнені) – 1 ч. л.

Кукурудзяний крохмаль – 0,5 ч. л.

Олія мигдальних кісточок (або оливкова) – 1 ч. л.

Вітамін Е – 3 к.

Ефірна олія лаванди – 3-4 к.

Ефірна олія неролі – 2 к.

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Приготування:

Половинку свіжої хурми очистити від шкірки і подрібнити до стану кашки. Додати в неї мед, вершки або кефір, подрібнені вівсяні пластівці, кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішати. Підготувати олійну суміш: змішати олії мигдальних кісточок (або оливкову) з краплями вітаміну Е, лаванди, неролі. Додати олійну суміш в маску. Добре перемішати. Наносити маску на очищену шкіру області обличчя (уникаючи ділянки навколо очей і губ), шиї і декольте. Потримати маску 10–15 хвилин, знімати вологою серветкою, очищати шкіру теплою водою. Наносити перед сном.

Video: Маска з хурми для захисту шкіри обличчя від морозу: рецепт Ольги Метельської Маска з хурми для обличчя захистить вашу шкіру від морозів. Рецепт маски з хурми від Ольги Метельської шукайте в матеріалі