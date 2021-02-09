Маска з хурми для захисту шкіри обличчя від морозу: рецепт Ольги Метельської
09.02.2021
Втомилися боротися з сухістю шкіри в холодну пору року? Читайте, як захистити шкіру від морозу, в нашому матеріалі. Маска з хурми для обличчя за давнім рецептом китайських красунь захистить ваше личко від холоду та збереже його молодість, красу! Секретами приготування поділилася косметолог Ольга Метельська.
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Складові:
- Хурма – ½ шт.
- Мед – 0,5 ч. л.
- Вершки (або кефір) – 1 ч. л.
- Вівсяні пластівці (подрібнені) – 1 ч. л.
- Кукурудзяний крохмаль – 0,5 ч. л.
- Олія мигдальних кісточок (або оливкова) – 1 ч. л.
- Вітамін Е – 3 к.
- Ефірна олія лаванди – 3-4 к.
- Ефірна олія неролі – 2 к.
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Приготування:
- Половинку свіжої хурми очистити від шкірки і подрібнити до стану кашки.
- Додати в неї мед, вершки або кефір, подрібнені вівсяні пластівці, кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішати.
- Підготувати олійну суміш: змішати олії мигдальних кісточок (або оливкову) з краплями вітаміну Е, лаванди, неролі.
- Додати олійну суміш в маску. Добре перемішати.
- Наносити маску на очищену шкіру області обличчя (уникаючи ділянки навколо очей і губ), шиї і декольте.
- Потримати маску 10–15 хвилин, знімати вологою серветкою, очищати шкіру теплою водою. Наносити перед сном.
Video: Маска з хурми для захисту шкіри обличчя від морозу: рецепт Ольги Метельської
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