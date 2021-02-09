Как ухаживать за руками зимой: топ-3 полезных масок
09.02.2021
В холодное время года кожа рук особенно нуждается в уходе и питании. На морозе она становится сухой, стянутой, шершавой, теряет нежность и здоровый вид. Как ухаживать за руками зимой и предотвратить сухость кожи, узнайте в нашем материале! Топ-3 питательных масок обеспечат правильный уход за руками зимой, а также помогут вернуть вашей коже красоту и здоровье.
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Маска от сухости рук
Ингредиенты:
- Мед — 1 ч. л.
- Сок алоэ — 1 ч. л.
- Эфирное масло сандала — 5 капель
- Оливковое масло — 3 ст. л.
Приготовление:
- Растопить мед на паровой бане.
- Выжать сок из листа алоэ.
- Смешать сок алоэ с медом.
- Добавить оливковое масло и эфирное масло сандала.
- Тщательно перемешать все ингредиенты.
Применение:
- Нанести маску на чистую кожу рук. Обернуть целлофаном (пищевой пленкой), а затем укутать в полотенце (или надеть теплые перчатки).
- Держать 15 мин.
- Повторять процедуру ежедневно 10–14 дней подряд.
Питательная омолаживающая маска для рук
Ингредиенты:
- Творог — 2 ст. л.
- Зеленый чай — 1 ст. л.
- Цедра лимона — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Смешать сыр и крепко заваренный зеленый чай.
- Добавить в смесь цедру лимона и оливковое масло.
- Тщательно перемешать.
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Применение:
- Нанести маску на кожу рук и ногти. Держать 10–15 мин.
- Смыть теплой водой.
- Повторять процедуру 1-2 раза в неделю.
Маска для укрепления ногтей
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 100 мл
- Ромашка — 10 г
- Крапива — 10 г
- Липа — 10 г
- Семена льна — 10 г
- Масло чайного дерева — 3 капли
- Масло сандала — 3 капли
- Масло иланг-иланга — 3 капли
- Витамин А — 5 капель
- Витамин Е — 5 капель
- Морская соль — 30 г
- Овсянка — 30-60 г
Приготовление:
- Подогреть оливковое масло на водяной бане.
- Добавить сухие травы и прогревать в течение 15–20 мин.
- Процедить, добавить эфирные масла, витамины, измельченную морскую соль и овсянку.
- Тщательно размешать все ингредиенты до состояния густой сметаны. При необходимости добавить еще морской соли и овсянки.
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Применение:
- Использовать один раз в неделю перед процедурой маникюра в качестве маски-скраба.
- Хранить маску в холодильнике в плотно закрытой банке.
Video: Как ухаживать за руками зимой: топ-3 полезных масок
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