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Как ухаживать за руками зимой: топ-3 полезных масок

09.02.2021

В холодное время года кожа рук особенно нуждается в уходе и питании. На морозе она становится сухой, стянутой, шершавой, теряет нежность и здоровый вид. Как ухаживать за руками зимой и предотвратить сухость кожи, узнайте в нашем материале! Топ-3 питательных масок обеспечат правильный уход за руками зимой, а также помогут вернуть вашей коже красоту и здоровье.

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Маска от сухости рук

Ингредиенты:

  • Мед — 1 ч. л.
  • Сок алоэ — 1 ч. л.
  • Эфирное масло сандала — 5 капель
  • Оливковое масло — 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Растопить мед на паровой бане.
  2. Выжать сок из листа алоэ.
  3. Смешать сок алоэ с медом.
  4. Добавить оливковое масло и эфирное масло сандала.
  5. Тщательно перемешать все ингредиенты.

iStock-638406582Применение:

  1. Нанести маску на чистую кожу рук. Обернуть целлофаном (пищевой пленкой), а затем укутать в полотенце (или надеть теплые перчатки).
  2. Держать 15 мин.
  3. Повторять процедуру ежедневно 10–14 дней подряд.

Питательная омолаживающая маска для рук

Ингредиенты:

  • Творог — 2 ст. л.
  • Зеленый чай — 1 ст. л.
  • Цедра лимона — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешать сыр и крепко заваренный зеленый чай.
  2. Добавить в смесь цедру лимона и оливковое масло.
  3. Тщательно перемешать.

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Применение:

  1. Нанести маску на кожу рук и ногти. Держать 10–15 мин.
  2. Смыть теплой водой.
  3. Повторять процедуру 1-2 раза в неделю.

Маска для укрепления ногтей

Ингредиенты:iStock-134112600

  • Оливковое масло — 100 мл
  • Ромашка — 10 г
  • Крапива — 10 г
  • Липа — 10 г
  • Семена льна — 10 г
  • Масло чайного дерева — 3 капли
  • Масло сандала — 3 капли
  • Масло иланг-иланга — 3 капли
  • Витамин А — 5 капель
  • Витамин Е — 5 капель
  • Морская соль — 30 г
  • Овсянка — 30-60 г

Приготовление:

  1. Подогреть оливковое масло на водяной бане.
  2. Добавить сухие травы и прогревать в течение 15–20 мин.
  3. Процедить, добавить эфирные масла, витамины, измельченную морскую соль и овсянку.
  4. Тщательно размешать все ингредиенты до состояния густой сметаны. При необходимости добавить еще морской соли и овсянки.

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Применение:

  1. Использовать один раз в неделю перед процедурой маникюра в качестве маски-скраба.
  2. Хранить маску в холодильнике в плотно закрытой банке.

Video: Как ухаживать за руками зимой: топ-3 полезных масок

Как ухаживать за руками зимой, чтобы ваша кожа не превратилась в сухую и стянутую, а также не старела? Советы по зимнему уходу за руками в нашем материале

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