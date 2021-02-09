В холодное время года кожа рук особенно нуждается в уходе и питании. На морозе она становится сухой, стянутой, шершавой, теряет нежность и здоровый вид. Как ухаживать за руками зимой и предотвратить сухость кожи, узнайте в нашем материале! Топ-3 питательных масок обеспечат правильный уход за руками зимой, а также помогут вернуть вашей коже красоту и здоровье.

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Маска от сухости рук

Ингредиенты:

Мед — 1 ч. л.

Сок алоэ — 1 ч. л.

Эфирное масло сандала — 5 капель

Оливковое масло — 3 ст. л.

Приготовление:

Растопить мед на паровой бане. Выжать сок из листа алоэ. Смешать сок алоэ с медом. Добавить оливковое масло и эфирное масло сандала. Тщательно перемешать все ингредиенты.

Применение:

Нанести маску на чистую кожу рук. Обернуть целлофаном (пищевой пленкой), а затем укутать в полотенце (или надеть теплые перчатки). Держать 15 мин. Повторять процедуру ежедневно 10–14 дней подряд.

Питательная омолаживающая маска для рук

Ингредиенты:

Творог — 2 ст. л.

Зеленый чай — 1 ст. л.

Цедра лимона — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Смешать сыр и крепко заваренный зеленый чай. Добавить в смесь цедру лимона и оливковое масло. Тщательно перемешать.

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Применение:

Нанести маску на кожу рук и ногти. Держать 10–15 мин. Смыть теплой водой. Повторять процедуру 1-2 раза в неделю.

Маска для укрепления ногтей

Ингредиенты:

Оливковое масло — 100 мл

Ромашка — 10 г

Крапива — 10 г

Липа — 10 г

Семена льна — 10 г

Масло чайного дерева — 3 капли

Масло сандала — 3 капли

Масло иланг-иланга — 3 капли

Витамин А — 5 капель

Витамин Е — 5 капель

Морская соль — 30 г

Овсянка — 30-60 г

Приготовление:

Подогреть оливковое масло на водяной бане. Добавить сухие травы и прогревать в течение 15–20 мин. Процедить, добавить эфирные масла, витамины, измельченную морскую соль и овсянку. Тщательно размешать все ингредиенты до состояния густой сметаны. При необходимости добавить еще морской соли и овсянки.

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Применение:

Использовать один раз в неделю перед процедурой маникюра в качестве маски-скраба. Хранить маску в холодильнике в плотно закрытой банке.

Video: Как ухаживать за руками зимой: топ-3 полезных масок Как ухаживать за руками зимой, чтобы ваша кожа не превратилась в сухую и стянутую, а также не старела? Советы по зимнему уходу за руками в нашем материале