Як доглядати за руками взимку: топ-3 корисних масок
09.02.2021
У холодну пору року шкіра рук особливо потребує догляду та живлення. На морозі вона стає сухою, стягнутою, шорсткою, втрачає ніжність та здоровий вигляд. Як доглядати за руками взимку й запобігти сухості шкіри, дізнайтеся в нашому матеріалі! Топ-3 поживних масок, які забезпечать правильний догляд за руками взимку, а також допоможуть повернути вашій шкірі красу та здоров’я.
Більше на тему: Догляд за шкірою рук: 20 кращих порад
Маска від сухості рук
Складові:
- Мед – 1 ч. л.
- Сік алое – 1 ч. л.
- Ефірна олія сандалу – 5 крапель
- Оливкова олія – 3 ст. л.
Приготування:
- Розтопити мед на паровій бані.
- Вичавити сік з листка алое.
- Змішати сік алое з медом.
- Додати оливкову олію та ефірну олію сандалу.
- Ретельно перемішати всі складові.
Застосування:
- Нанести маску на чисту шкіру рук. Обгорнути целофаном (харчовою плівкою), а потім загорнути в рушник (або одягнути теплі рукавички).
- Тримати 15 хв.
- Повторювати процедуру щодня 10–14 днів поспіль.
Живильна омолоджувальна маска для рук
Складові:
- Сир – 2 ст. л.
- Зелений чай – 1 ст. л.
- Цедра лимона – 1 ст. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
Більше на тему: Зміцнення нігтів в домашніх умовах
Приготування:
- Змішати сир та міцно заварений зелений чай.
- Додати в суміш цедру лимона та оливкову олію.
- Ретельно перемішати.
Застосування:
- Нанести маску на шкіру рук та нігті. Тримати 10–15 хв.
- Змити теплою водою.
- Повторювати процедуру 1–2 рази на тиждень.
Маска для зміцнення нігтів
Складові:
- Оливкова олія – 100 мл
- Ромашка – 10 г
- Кропива – 10 г
- Липа – 10 г
- Насіння льону – 10 г
- Олія чайного дерева – 3 краплі
- Олія сандалу – 3 краплі
- Олія іланг-ілангу – 3 краплі
- Вітамін А – 5 крапель
- Вітамін Е – 5 крапель
- Морська сіль – 30 г
- Вівсянка – 30–60 г
Приготування:
- Підігріти оливкову олію на водяній бані.
- Додати сухі трави та прогрівати протягом 15–20 хв.
- Процідити, додати ефірні олії, вітаміни, подрібнену морську сіль та вівсянку.
- Ретельно розмішати всі складові до стану густої сметани. За потреби додати ще морської солі та вівсянки.
Більше на тему: Домашня ванночка для рук від сухості та тріщин
Застосування:
- Використовувати один раз на тиждень перед процедурою манікюру як маску-скраб.
- Зберігати маску в холодильнику у щільно закритій банці.
Video: Як доглядати за руками взимку: топ-3 корисних масок
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=