У холодну пору року шкіра рук особливо потребує догляду та живлення. На морозі вона стає сухою, стягнутою, шорсткою, втрачає ніжність та здоровий вигляд. Як доглядати за руками взимку й запобігти сухості шкіри, дізнайтеся в нашому матеріалі! Топ-3 поживних масок, які забезпечать правильний догляд за руками взимку, а також допоможуть повернути вашій шкірі красу та здоров’я.

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Маска від сухості рук

Складові:

Мед – 1 ч. л.

Сік алое – 1 ч. л.

Ефірна олія сандалу – 5 крапель

Оливкова олія – 3 ст. л.

Приготування:

Розтопити мед на паровій бані. Вичавити сік з листка алое. Змішати сік алое з медом. Додати оливкову олію та ефірну олію сандалу. Ретельно перемішати всі складові.

Застосування:

Нанести маску на чисту шкіру рук. Обгорнути целофаном (харчовою плівкою), а потім загорнути в рушник (або одягнути теплі рукавички). Тримати 15 хв. Повторювати процедуру щодня 10–14 днів поспіль.

Живильна омолоджувальна маска для рук

Складові:

Сир – 2 ст. л.

Зелений чай – 1 ст. л.

Цедра лимона – 1 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

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Приготування:

Змішати сир та міцно заварений зелений чай. Додати в суміш цедру лимона та оливкову олію. Ретельно перемішати.

Застосування:

Нанести маску на шкіру рук та нігті. Тримати 10–15 хв. Змити теплою водою. Повторювати процедуру 1–2 рази на тиждень.

Маска для зміцнення нігтів

Складові:

Оливкова олія – 100 мл

Ромашка – 10 г

Кропива – 10 г

Липа – 10 г

Насіння льону – 10 г

Олія чайного дерева – 3 краплі

Олія сандалу – 3 краплі

Олія іланг-ілангу – 3 краплі

Вітамін А – 5 крапель

Вітамін Е – 5 крапель

Морська сіль – 30 г

Вівсянка – 30–60 г

Приготування:

Підігріти оливкову олію на водяній бані. Додати сухі трави та прогрівати протягом 15–20 хв. Процідити, додати ефірні олії, вітаміни, подрібнену морську сіль та вівсянку. Ретельно розмішати всі складові до стану густої сметани. За потреби додати ще морської солі та вівсянки.

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Застосування:

Використовувати один раз на тиждень перед процедурою манікюру як маску-скраб. Зберігати маску в холодильнику у щільно закритій банці.

Video: Як доглядати за руками взимку: топ-3 корисних масок Як доглядати за руками взимку, щоб ваша шкіра не перетворилася на суху та стягнуту, а також не старіла? Поради по зимовому догляду за руками в нашому матеріалі