Холодным зимним вечером, придя с работы, хочется сесть на диван, укутаться в теплое одеяло, взять чашку чая и просто отдохнуть. Но одеяло одеялу — рознь. Какое одеяло лучше выбрать, рассказал эксперт шоу «Все буде добре».

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Во время сна наше тело полностью расслабленное и уязвимое. Поэтому некачественные постельное белье, подушка или одеяло опасны, а их использование имеет негативные последствия. Наши советы помогут выбрать «правильное» одеяло, чтобы во время сна ваше тело могло полноценно отдохнуть и набраться сил.

Пуховое одеяло

На таком одеяле вы, скорее всего, спали еще в детстве, ведь сейчас его можно считать предком всех современных одеял. То, из чего одеяло состоит, — это различного вида пух. От каждой пушинки отходит масса тоненьких волосков. Под тяжестью веса пух может сжиматься до невероятно маленьких размеров, а после снятия нагрузки постепенно выравнивается. Если же одеяло взбить, то оно приобретет прежний вид.

Но такой вид одеял имеет целый ряд недостатков. Пух чреват аллергией, отсыреванием, впитыванием влаги и, что самое ужасное, в нем часто заводятся пылевые клещи. Стирка такое одеяло может легко испортить. Чтобы этого не произошло, советуем отдавать его в химчистку. Еще один недостаток: со временем перья и пух имеют свойства терять свою мягкость и упругость.

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Силиконовое одеяло

Такие одеяла подходят для людей, страдающих аллергией. Синтетические материалы, содержащиеся в одеяле, хорошо проветриваются и не впитывают различные запахи. Как утверждают производители, силиконовые наполнители являются теплыми и легкими, к тому же, они хорошо восстанавливают форму и быстро высыхают после стирки. За ним не очень сложно ухаживать, можно положить в стиральную машинку и оно не собьется, а останется таким же пушистым.

Шерстяное одеяло

Шерстяное одеяло считалось полезным для людей, больных гриппом или обычной простудой. А все потому, что главным «лечащим» компонентом является ланолин (животный жир). Говорят, что шерстяные одеяла имеют оздоравливающий эффект. Поскольку человеческое тело теплое, животный жир понемногу растапливается и впитывается в кожу, тем самым хорошо влияя на организм.

Ватное одеяло

Почти в 100% случаев наполнителем такого одеяла является хлопковое волокно. Вата — это чисто экологический материал. Очень редко ватные одеяла вызывают аллергию, поэтому подходят почти всем людям. Но у них тоже есть свои минусы: если одеяло большое, то оно будет достаточно тяжелое, плюс ко всему оно впитывает и сохраняет в себе запахи. Хорошее ватное одеяло прекрасно держит в себе тепло и гарантирует вам крепкий сон.