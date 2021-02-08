Холодним зимовим вечором, прийшовши з роботи, хочеться сісти на диван, укутатися в теплу ковдру, взяти чашку чаю та просто відпочити. Але ковдра від ковдри відрізняється. Яку ковдру краще вибрати, розповів експерт шоу «Все буде добре».

Більше на тему: Як вибрати светр: поради стиліста

Під час сну наше тіло повністю розслаблене та вразливе. Тому неякісні постільна білизна, подушка або ковдра небезпечні, а їх використання має негативні наслідки. Наші поради допоможуть вибрати «правильну» ковдру, щоб під час сну ваше тіло могло повноцінно відпочити й набратися сил.

Пухова ковдра

На такій ковдрі ви, швидше за все, спали ще в дитинстві, адже зараз її можна вважати предком усіх сучасних ковдр. Те, з чого ковдра складається, — це різного виду пух. Від кожної пушинки відходить маса тоненьких волосків. Під вагою пух може стискатися до неймовірно маленьких розмірів, а після зняття навантаження поступово вирівнюється. Якщо ж ковдру збити, то вона набуде попереднього вигляду.

Але такий вид ковдр має цілий ряд недоліків. Пух загрожує алергією, відсиріванням, вбиранням вологи та, що найжахливіше, в ньому часто заводяться пилові кліщі. Прання такої ковдри може її легко зіпсувати. Щоб цього не сталося, радимо віддавати її до хімчистки. Ще один недолік: з часом пір’я та пух мають властивості втрачати свою м’якість і пружність.

Більше на тему: Робимо брошку та кулон у техніці сухого валяння з Ольгою Волковою

Силіконова ковдра

Такі ковдри підходять для людей, які страждають алергією. Синтетичні матеріали, що містяться в ковдрі, добре провітрюються і не вбирають різні запахи. Як стверджують виробники, силіконові наповнювачі є теплими й легкими, до того ж, вони добре відновлюють форму і швидко висихають після прання. За нею не дуже складно доглядати, можна покласти в пральну машинку і вона не зіб’ється, а залишиться такою ж пухнастою.

Вовняна ковдра

Вовняну ковдру вважають корисною для людей, хворих на грип або звичайну застуду. А все тому, що головним «лікувальним» компонентом є ланолін (тваринний жир). Кажуть, що вовняні ковдри мають терапевтичний ефект. Оскільки людське тіло тепле, тваринний жир потроху розтоплюється і вбирається в шкіру, тим самим добре впливаючи на організм.

Ватяна ковдра

Майже в 100% випадків наповнювачем такої ковдри є бавовняне волокно. Вата — це чистий екологічний матеріал. Дуже рідко ватяні ковдри викликають алергію, тому підходять майже всім людям. Але у них теж є свої мінуси: якщо ковдра велика, то вона буде досить важкою, плюс до всього вона вбирає і зберігає в собі запахи. Якісна ватяна ковдра прекрасно тримає в собі тепло й гарантує вам міцний сон.