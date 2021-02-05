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Как сделать матирующий крем: мастер-класс Ольги Метельской

05.02.2021

Ваше лицо начинает блестеть даже при малейшем контакте с солнцем? Лиля Ребрик тоже столкнулась с такой проблемой. Как ее решить, знает Оля Метельская! Косметолог проведет мастер-класс по приготовлению матирующего крема в домашних условиях!

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Ингредиенты для рецепта:

  • Отвар тысячелистника – 3 ст. л.
  • Цинковая мазь – 5 г
  • Экстракт иван-чая – 3 ст. л.
  • Масло календулы – 0,5 ст. л.
  • Масло виноградных косточек –  5 капель

Иван-чай содержит  витамины группы В, витамин С и железо. Он отлично сужает поры. Календула оказывает успокаивающее и смягчающее действие на кожу.  Масло виноградных косточек обеспечивает  противовоспалительное действие, восстанавливает внутриклеточный обмен веществ. Отвар тысячелистника регулирует выделение кожного жира, а цинковая мазь матирует кожу, подсушивает воспаления и защищает от закупоривания пор.

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Приготовление маски:

  1. Цинковую мазь предварительно нужно растопить на водяной бане при температуре 30 градусов.
  2. Сначала смешиваем иван-чай и масло календулы.
  3. Затем добавляем масло виноградных косточек.
  4. В полученный состав добавляем главные матирующие ингредиенты — отвар тысячелистника и цинковую мазь.
  5. Все тщательно перемешиваем.

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Video: Как сделать матирующий крем: мастер-класс Ольги Метельской

Читайте, как сделать матирующий крем своими руками. Что вам понадобится для приготовления матирующего крема в домашних условиях? Обо всех тонкостях приготовления матирующего крема рассказала в мастер-классе Ольга Метельская

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