Ваше лицо начинает блестеть даже при малейшем контакте с солнцем? Лиля Ребрик тоже столкнулась с такой проблемой. Как ее решить, знает Оля Метельская! Косметолог проведет мастер-класс по приготовлению матирующего крема в домашних условиях!

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Ингредиенты для рецепта:

Отвар тысячелистника – 3 ст. л.

Цинковая мазь – 5 г

Экстракт иван-чая – 3 ст. л.

Масло календулы – 0,5 ст. л.

Масло виноградных косточек – 5 капель

Иван-чай содержит витамины группы В, витамин С и железо. Он отлично сужает поры. Календула оказывает успокаивающее и смягчающее действие на кожу. Масло виноградных косточек обеспечивает противовоспалительное действие, восстанавливает внутриклеточный обмен веществ. Отвар тысячелистника регулирует выделение кожного жира, а цинковая мазь матирует кожу, подсушивает воспаления и защищает от закупоривания пор.

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Приготовление маски:

Цинковую мазь предварительно нужно растопить на водяной бане при температуре 30 градусов. Сначала смешиваем иван-чай и масло календулы. Затем добавляем масло виноградных косточек. В полученный состав добавляем главные матирующие ингредиенты — отвар тысячелистника и цинковую мазь. Все тщательно перемешиваем.

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Video: Как сделать матирующий крем: мастер-класс Ольги Метельской Читайте, как сделать матирующий крем своими руками. Что вам понадобится для приготовления матирующего крема в домашних условиях? Обо всех тонкостях приготовления матирующего крема рассказала в мастер-классе Ольга Метельская