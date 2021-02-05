Как сделать матирующий крем: мастер-класс Ольги Метельской
Ваше лицо начинает блестеть даже при малейшем контакте с солнцем? Лиля Ребрик тоже столкнулась с такой проблемой. Как ее решить, знает Оля Метельская! Косметолог проведет мастер-класс по приготовлению матирующего крема в домашних условиях!
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Ингредиенты для рецепта:
- Отвар тысячелистника – 3 ст. л.
- Цинковая мазь – 5 г
- Экстракт иван-чая – 3 ст. л.
- Масло календулы – 0,5 ст. л.
- Масло виноградных косточек – 5 капель
Иван-чай содержит витамины группы В, витамин С и железо. Он отлично сужает поры. Календула оказывает успокаивающее и смягчающее действие на кожу. Масло виноградных косточек обеспечивает противовоспалительное действие, восстанавливает внутриклеточный обмен веществ. Отвар тысячелистника регулирует выделение кожного жира, а цинковая мазь матирует кожу, подсушивает воспаления и защищает от закупоривания пор.
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Приготовление маски:
- Цинковую мазь предварительно нужно растопить на водяной бане при температуре 30 градусов.
- Сначала смешиваем иван-чай и масло календулы.
- Затем добавляем масло виноградных косточек.
- В полученный состав добавляем главные матирующие ингредиенты — отвар тысячелистника и цинковую мазь.
- Все тщательно перемешиваем.
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