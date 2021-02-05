Як зробити матуючий крем: майстер-клас Ольги Метельської
Страждаєте від масного блиску навіть при найменшому контакті з сонцем? Ліля Ребрик теж стикнулася з такою проблемою. Як її вирішити, знає Оля Метельська! Косметолог проведе майстер-клас із приготування матуючого крему в домашніх умовах!
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Інгредієнти для рецепта:
- Відвар деревію – 3 ст. л.
- Цинкова мазь – 5 г
- Екстракт іван-чаю – 3 ст. л.
- Олія календули – 0,5 ст. л.
- Олія виноградних кісточок – 5 капель
Іван-чай містить вітаміни групи В, вітамін С і залізо. Він чудово звужує пори. Календула заспокоює та пом’якшує шкіру. Олія виноградних кісточок забезпечує протизапальну дію, відновлює внутрішньоклітинний обмін речовин. Відвар деревію регулює виділення шкірного жиру, а цинкова мазь матує шкіру, підсушує запалення та захищає від закупорювання пор.
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Приготування маски:
- Цинкову мазь попередньо треба розтопити на водяній бані при температурі 30 градусів.
- Спочатку змішуємо іван-чай та олію календули.
- Потім додаємо олію виноградних кісточок.
- В отриману суміш додаються головні матуючі інгредієнти – відвар деревію та цинкова мазь.
- Все ретельно розмішуємо.
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