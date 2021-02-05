Страждаєте від масного блиску навіть при найменшому контакті з сонцем? Ліля Ребрик теж стикнулася з такою проблемою. Як її вирішити, знає Оля Метельська! Косметолог проведе майстер-клас із приготування матуючого крему в домашніх умовах!

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Інгредієнти для рецепта:

Відвар деревію – 3 ст. л.

Цинкова мазь – 5 г

Екстракт іван-чаю – 3 ст. л.

Олія календули – 0,5 ст. л.

Олія виноградних кісточок – 5 капель

Іван-чай містить вітаміни групи В, вітамін С і залізо. Він чудово звужує пори. Календула заспокоює та пом’якшує шкіру. Олія виноградних кісточок забезпечує протизапальну дію, відновлює внутрішньоклітинний обмін речовин. Відвар деревію регулює виділення шкірного жиру, а цинкова мазь матує шкіру, підсушує запалення та захищає від закупорювання пор.

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Приготування маски:

Цинкову мазь попередньо треба розтопити на водяній бані при температурі 30 градусів. Спочатку змішуємо іван-чай та олію календули. Потім додаємо олію виноградних кісточок. В отриману суміш додаються головні матуючі інгредієнти – відвар деревію та цинкова мазь. Все ретельно розмішуємо.

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Video: Як зробити матуючий крем: майстер-клас Ольги Метельської Читайте, як зробити матуючий крем своїми руками. Що вам знадобиться для приготування матуючого крему в домашніх умовах? Про всі тонкощі приготування матуючого крему розповість в майстер-класі Ольга Метельська