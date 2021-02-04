Омолаживающая маска: рецепт из моркови в домашних условиях
Омолаживающая маска из моркови по рецепту Ольги Метельской поможет вам помолодеть на 5–10 лет! Не верите? Попробуйте, и убедитесь в этом сами! Как сделать омолаживающую маску для лица с моркови, расскажет наш материал.
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Ингредиенты:
- Морковь – 1 шт.
- Мед – 1 ч. л.
- Овсяная мука – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 0,5 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ч. л.
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Приготовление:
- Морковь варить на пару 15 минут, затем натереть на мелкой терке.
- Добавить оливковое масло, мед, лимон и овсяную муку. Все тщательно перемешать. Добавить овсяную муку.
- Маска должна получиться плотной, напоминающей сметану.
- Наносить на очищенную кожу лица на 10–15 минут. Вытереть салфеткой, остатки смыть теплой водой.
- После маски нанести питательный крем по типу кожи. Маску применять один раз в неделю в течение месяца.
Секрет. Количество лимонного сока зависит от типа кожи. Лимонный сок является натуральным вяжущим веществом, поэтому чем жирнее кожа, тем больше лимона можно добавить. Если кожа сухая – можно добавить около 8 капель, а если жирная –до 1 ст. л.
Как и любой косметический продукт, перед первым использованием проверьте реакцию кожи на морковную маску. Нанесите немного средства на небольшой участок кожи: если почувствуете раздражение или дискомфорт, то сразу смойте ее с кожи.
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