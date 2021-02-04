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Омолаживающая маска: рецепт из моркови в домашних условиях

04.02.2021

Омолаживающая маска из моркови по рецепту Ольги Метельской поможет вам помолодеть на 510 лет! Не верите? Попробуйте, и убедитесь в этом сами! Как сделать омолаживающую маску для лица с моркови, расскажет наш материал.

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Ингредиенты:

  • Морковь – 1 шт.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Овсяная мука – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 0,5 ч. л.
  • Оливковое масло – 1 ч. л.

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Приготовление:

  1. Морковь варить на пару 15 минут, затем натереть на мелкой терке.
  2. Добавить оливковое масло, мед, лимон и овсяную муку. Все тщательно перемешать. Добавить овсяную муку.
  3. Маска должна получиться плотной, напоминающей сметану.
  4. Наносить на очищенную кожу лица на 1015 минут. Вытереть салфеткой, остатки смыть теплой водой.
  5. После маски нанести питательный крем по типу кожи. Маску применять один раз в неделю в течение месяца.

Секрет. Количество лимонного сока зависит от типа кожи. Лимонный сок является натуральным вяжущим веществом, поэтому чем жирнее кожа, тем больше лимона можно добавить. Если кожа сухая – можно добавить около 8 капель, а если жирная –до 1 ст. л.

Как и любой косметический продукт, перед первым использованием проверьте реакцию кожи на морковную маску. Нанесите немного средства на небольшой участок кожи: если почувствуете раздражение или дискомфорт, то сразу смойте ее с кожи.

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Video: Омолаживающая маска: рецепт из моркови в домашних условиях

Как сделать омолаживающую маску для лица? Рецепт из моркови от Ольги Метельской ищите в материале

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