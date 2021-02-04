Омолаживающая маска из моркови по рецепту Ольги Метельской поможет вам помолодеть на 5–10 лет! Не верите? Попробуйте, и убедитесь в этом сами! Как сделать омолаживающую маску для лица с моркови, расскажет наш материал.



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Ингредиенты:

Морковь – 1 шт.

Мед – 1 ч. л.

Овсяная мука – 1 ст. л.

Лимонный сок – 0,5 ч. л.

Оливковое масло – 1 ч. л.

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Приготовление:

Морковь варить на пару 15 минут, затем натереть на мелкой терке. Добавить оливковое масло, мед, лимон и овсяную муку. Все тщательно перемешать. Добавить овсяную муку. Маска должна получиться плотной, напоминающей сметану. Наносить на очищенную кожу лица на 10 – 15 минут. Вытереть салфеткой, остатки смыть теплой водой. После маски нанести питательный крем по типу кожи. Маску применять один раз в неделю в течение месяца.

Секрет. Количество лимонного сока зависит от типа кожи. Лимонный сок является натуральным вяжущим веществом, поэтому чем жирнее кожа, тем больше лимона можно добавить. Если кожа сухая – можно добавить около 8 капель, а если жирная –до 1 ст. л.

Как и любой косметический продукт, перед первым использованием проверьте реакцию кожи на морковную маску. Нанесите немного средства на небольшой участок кожи: если почувствуете раздражение или дискомфорт, то сразу смойте ее с кожи.

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Video: Омолаживающая маска: рецепт из моркови в домашних условиях Как сделать омолаживающую маску для лица? Рецепт из моркови от Ольги Метельской ищите в материале