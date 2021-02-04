Омолоджувальна маска з моркви за рецептом Ольги Метельської допоможе вам помолодшати на 5–10 років! Не вірите? Спробуйте, і переконаєтеся в цьому самі! Як зробити омолоджувальну маску для обличчя з моркви, розповість наш матеріал.

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Складові:

Морква – 1 шт .

– 1 . Мед – 1 ч . л .

Вівсяне борошно – 1 ст. л.

Лимонний сік – 0,5 ч. л.

Оливкова олія – 1 ч. л.

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Приготування:

Моркву варити на пару 15 хвилин, потім натерти на дрібній тертушці . Додати оливкову олію , мед, лимон і вівсяне борошно . Все ретельно перемішати. Маска має вийти густою, як сметана . Наносити на очищену шкіру обличчя на 10 – 15 хвилин. Витерти серветкою , залишки змити теплою водою. Після маски нанести живильний крем за типом шкіри . Маску застосовувати один раз на тиждень протягом місяця.

Секрет. Кількість лимонного соку залежить від типу шкіри. Лимонний сік є натуральною в’язкою речовиною, тому чим жирніша шкіра, тим більше лимона можна додати. Якщо шкіра суха – можна додати близько 8 крапель, а якщо жирна – до 1 ст. л.

Як і будь-який косметичний продукт, перед першим використанням перевірте реакцію шкіри на морквяну маску. Нанесіть трохи засобу на невелику ділянку шкіри: якщо відчуєте подразнення або дискомфорт, то відразу змийте її з шкіри.

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Video: Омолоджувальна маска: рецепт з моркви в домашніх умовах Як зробити омолоджувальну маску для обличчя? Рецепт із моркви від Ольги Метельської шукайте в матеріалі