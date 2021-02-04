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Омолоджувальна маска: рецепт з моркви в домашніх умовах

04.02.2021

Омолоджувальна маска з моркви за рецептом Ольги Метельської допоможе вам помолодшати на 510 років! Не вірите? Спробуйте, і переконаєтеся в цьому самі! Як зробити омолоджувальну маску для обличчя з моркви, розповість наш матеріал.

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Складові:

  • Морква – 1 шт.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Вівсяне борошно – 1 ст. л.
  • Лимонний сік – 0,5 ч. л.
  • Оливкова олія – 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Моркву варити на пару 15 хвилин, потім натерти на дрібній тертушці.
  2. Додати оливкову олію, мед, лимон і вівсяне борошно. Все ретельно перемішати.
  3. Маска має вийти густою, як сметана.
  4. Наносити на очищену шкіру обличчя на 1015 хвилин. Витерти серветкою, залишки змити теплою водою.
  5. Після маски нанести живильний крем за типом шкіри. Маску застосовувати один раз на тиждень протягом місяця.

Секрет. Кількість лимонного соку залежить від типу шкіри. Лимонний сік є натуральною в’язкою речовиною, тому чим жирніша шкіра, тим більше лимона можна додати. Якщо шкіра суха – можна додати близько 8 крапель, а якщо жирна – до 1 ст. л.

Як і будь-який косметичний продукт, перед першим використанням перевірте реакцію шкіри на морквяну маску. Нанесіть трохи засобу на невелику ділянку шкіри: якщо відчуєте подразнення або дискомфорт, то відразу змийте її з шкіри.

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Video: Омолоджувальна маска: рецепт з моркви в домашніх умовах

Як зробити омолоджувальну маску для обличчя? Рецепт із моркви від Ольги Метельської шукайте в матеріалі

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