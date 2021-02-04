Не носите шапку, потому что она открывает недостатки вашего лица? Лена Мельник знает, как вам помочь! Всего несколько хитростей помогут выглядеть в шапке стильно и уверенно. Узнайте, как красиво носить вязаную шапку, в нашем материале!

Ошибка № 1. Сильно опускать шапку на брови

Если шапку сильно опустить на брови:

— лицо будет выглядеть угрюмо и устало;

— акцент с глаз переместится на нос;

— овал лица приобретет неестественную квадратную форму.

Совет. Носите шапку, не закрывая полностью лоб. Расстояние от нижнего края шапки до бровей должно быть не менее 1,5 см. Таким образом, вы сделаете акцент на глаза, а лицо приобретет правильную овальную форму.

Ошибка № 2. Делать ровный пробор

Если сделать ровный пробор, волосы потеряют объем. Визуально они будут выглядеть тонкими, удлинится нос.

Совет. Делайте пробор на одну сторону. Так вы добавите волосам объем и визуально спрячете недостатки формы лица.

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Ошибка № 3. Завязывать хвост и убирать все волосы с лица

Если убрать все волосы с лица, голова визуально увеличится, а также откроются другие недостатки.

Совет. Сделайте «эффект челки». Стяните волосы в хвост, закрепите сверху заколкой. Затем перебросьте кончик хвоста на лицо и наденьте шапку. Эта маленькая хитрость поможет скрыть недостатки формы лица и визуально его скорректировать.

Video: Как красиво носить вязаную шапку: советы Елены Мельник Лена Мельник знает, как красиво носить вязаную шапку. Всего несколько хитростей помогут вам выглядеть в шапке стильно и уверенно