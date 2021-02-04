Не носите шапку, бо вона відкриває недоліки вашого обличчя? Олена Мельник знає, як вам допомогти! Всього кілька хитрощів допоможуть виглядати в шапці стильно та впевнено. Дізнайтеся, як красиво носити в’язану шапку, в нашому матеріалі!

Помилка № 1. Надто опускати шапку на брови

Якщо шапку сильно опустити на брови:

обличчя виглядатиме похмурим та стомленим;

акцент з очей переміститься на ніс;

овал обличчя отримає неприродну квадратну форму.

Порада. Носіть шапку, не закриваючи повністю лоб. Відстань від нижнього краю шапки до брів має бути не менше 1,5 см. Таким чином, ви зробите акцент на очі, а обличчя отримає правильну овальну форму.

Помилка № 2. Робити рівний проділ

Якщо зробити рівний проділ, волосся втратить об’єм Візуально воно виглядатиме тонким, також подовжиться ніс.

Порада. Робіть проділ на один бік. Так ви додасте волоссю об’єму та візуально приховаєте недоліки форми обличчя.

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Помилка № 3. Зав’язувати хвіст та прибирати все волосся з обличчя

Якщо прибрати все волосся з обличчя, голова візуально збільшиться, а також відкриються інші недоліки.

Порада. Зробіть «ефект чубчика». Стягніть волосся у хвіст, закріпіть зверху шпилькою. Потім перекиньте кінчик хвоста на обличчя та надягніть шапку. Ця маленька хитрість допоможе приховати недоліки форми обличчя та візуально його скоригувати.

Video: Як красиво носити в’язану шапку: поради Олени Мельник Олена Мельник знає, як красиво носити в'язану шапку. Всього кілька хитрощів допоможуть вам виглядати в шапці стильно та впевнено