Даже жирная кожа в холодное время года выглядит сухой и обветренной. Проблему помогут решить витамины! Маска для жирной кожи лица из облепихи напитает вашу кожу полезными веществами и защитит от ветра и мороза. Косметолог Ольга Метельская рассказала, как приготовить маску из облепихи в домашних условиях.

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Ингредиенты для маски:

Облепиха – 100 г

Жирные сливки – 2 ст. л.

Овсяная мука – 1 ч. л.

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Приготовление маски для жирной кожи из облепихи:

Свежие ягоды облепихи измельчить в блендере, добавить жирные сливки, овсяную муку. Массу очень хорошо перемешать и наложить на 20 минут на кожу лица. Не втирать! Смыть маску для жирной кожи из облепихи теплой водой.