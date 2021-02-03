Маска для жирной кожи лица из облепихи: рецепт Ольги Метельской
03.02.2021
Даже жирная кожа в холодное время года выглядит сухой и обветренной. Проблему помогут решить витамины! Маска для жирной кожи лица из облепихи напитает вашу кожу полезными веществами и защитит от ветра и мороза. Косметолог Ольга Метельская рассказала, как приготовить маску из облепихи в домашних условиях.
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Ингредиенты для маски:
- Облепиха – 100 г
- Жирные сливки – 2 ст. л.
- Овсяная мука – 1 ч. л.
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Приготовление маски для жирной кожи из облепихи:
- Свежие ягоды облепихи измельчить в блендере, добавить жирные сливки, овсяную муку.
- Массу очень хорошо перемешать и наложить на 20 минут на кожу лица. Не втирать!
- Смыть маску для жирной кожи из облепихи теплой водой.
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