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Маска для жирной кожи лица из облепихи: рецепт Ольги Метельской

03.02.2021

Даже жирная кожа в холодное время года выглядит сухой и обветренной. Проблему помогут решить витамины! Маска для жирной кожи лица из облепихи напитает вашу кожу полезными веществами и защитит от ветра и мороза. Косметолог Ольга Метельская рассказала, как приготовить маску из облепихи в домашних условиях.

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Ингредиенты для маски:

  • Облепиха – 100 г
  • Жирные сливки – 2 ст. л.
  • Овсяная мука – 1 ч. л.

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Приготовление маски для жирной кожи из облепихи:

  1. Свежие ягоды облепихи измельчить в блендере, добавить жирные сливки, овсяную муку.
  2. Массу очень хорошо перемешать и наложить на 20 минут на кожу лица. Не втирать!
  3. Смыть маску для жирной кожи из облепихи теплой водой.

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