Навіть жирна шкіра в холодну пору року виглядає сухою та обвітреною. Проблему допоможуть вирішити вітаміни! Маска для жирної шкіри обличчя з обліпихи наситить вашу шкіру корисними речовинами й захистить від вітру та морозу. Косметолог Ольга Метельська розповіла, як приготувати маску з обліпихи в домашніх умовах.

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Інгредієнти для маски:

Обліпиха – 100 г

Жирні вершки – 2 ст. л.

Вівсяне борошно – 1 ч. л.

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Приготування маски для жирної шкіри з обліпихи:

Свіжі ягоди обліпихи подрібнити у блендері, додати жирні вершки, вівсяне борошно. Масу дуже добре перемішати й нанести на 20 хвилин на шкіру обличчя. Н е втирати! Змити маску для жирної шкіри з обліпихи теплою водою.