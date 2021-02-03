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Маска для жирної шкіри обличчя з обліпихи: рецепт Ольги Метельської

03.02.2021

Навіть жирна шкіра в холодну пору року виглядає сухою та обвітреною. Проблему допоможуть вирішити вітаміни! Маска для жирної шкіри обличчя з обліпихи наситить вашу шкіру корисними речовинами й захистить від вітру та морозу. Косметолог Ольга Метельська розповіла, як приготувати маску з обліпихи в домашніх умовах.

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Інгредієнти для маски:

  • Обліпиха – 100 г
  • Жирні вершки – 2 ст. л.
  • Вівсяне борошно – 1 ч. л.

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Приготування маски для жирної шкіри з обліпихи:

  1. Свіжі ягоди обліпихи подрібнити у блендері, додати жирні вершки, вівсяне борошно.
  2. Масу дуже добре перемішати й нанести на 20 хвилин на шкіру обличчя. Не втирати!
  3. Змити маску для жирної шкіри з обліпихи теплою водою. 

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