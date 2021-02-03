Как из труб ПВХ сделать журнальный столик, светильник и перегородку для комнаты
03.02.2021
Хотите обновить интерьер, но дизайнерская мебель не по карману? Ольга Талько подскажет, как выйти из этой ситуации. Оказывается, даже из подручных средств можно сделать красивую мебель. А материалом для творчества будут… трубы ПВХ! Узнайте, как сделать журнальный столик, светильник и перегородку для комнаты своими руками, в мастер-классе от профессионального дизайнера.
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Инструменты и материалы:
- Трубы ПВХ разного диаметра
- Заглушка из ПВХ, строительные крючки
- Ножовка
- Наждачная бумага
- Клей-пистолет
- Цоколь
- Маркер
- Кабель с вилкой и лампочка
- Закаленное стекло – 1 кв. м, толщина 8 мм + силиконовые присоски к нему
- Аэрозольная акриловая краска белого и черного цвета
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Перегородка
- Три трубы длиной 1 м и диаметром 3, 5 и 7 см режем ножовкой на кольца шириной 2,5 см, линии среза затираем мелкозернистой наждачной бумагой.
- Раскладываем на столе мозаику будущей перегородки, чередуя большие и маленькие кольца.
- Склеиваем кольца между собой с помощью клея-пистолета.
- Покрываем перегородку краской черного цвета.
- Крепим к стене и потолку при помощи строительных крючков.
Светильник
- Берем 2 трубы длиной 50 см и диаметром 16 и 9 см. Рисуем маркером дырки разного размера в любом порядке, оставляя сверху и снизу по 10 см.
- Прорезаем дырки канцелярским ножом и зачищаем наждачной бумагой.
- Красим краской белого цвета.
- Цоколь с лампочкой клеим в середину заглушки, подсоединяем кабель с вилкой.
- Клеим к заглушке сначала трубу меньшего диаметра, затем – большего, по принципу матрешки.
Журнальный столик
- Две трубы диаметром 16 и 9 см режем ножовкой на цилиндры длиной 30 см (16 см – 21 шт.; 9 см – 44 шт.). Срезы зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.
- Отрезаем у трубы диаметром 9 см четыре цилиндра длиной 70 см.
- Склеиваем детали между собой.
- Красим конструкцию краской белого цвета.
- С помощью присосок крепим сверху столика стекло.
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Video: Как из труб ПВХ сделать журнальный столик, светильник и перегородку для комнаты
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