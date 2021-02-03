Хотите обновить интерьер, но дизайнерская мебель не по карману? Ольга Талько подскажет, как выйти из этой ситуации. Оказывается, даже из подручных средств можно сделать красивую мебель. А материалом для творчества будут… трубы ПВХ! Узнайте, как сделать журнальный столик, светильник и перегородку для комнаты своими руками, в мастер-классе от профессионального дизайнера.

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Инструменты и материалы:

Трубы ПВХ разного диаметра

Заглушка из ПВХ, строительные крючки

Ножовка

Наждачная бумага

Клей-пистолет

Цоколь

Маркер

Кабель с вилкой и лампочка

Закаленное стекло – 1 кв. м, толщина 8 мм + силиконовые присоски к нему

Аэрозольная акриловая краска белого и черного цвета

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Перегородка

Три трубы длиной 1 м и диаметром 3, 5 и 7 см режем ножовкой на кольца шириной 2,5 см, линии среза затираем мелкозернистой наждачной бумагой. Раскладываем на столе мозаику будущей перегородки, чередуя большие и маленькие кольца. Склеиваем кольца между собой с помощью клея-пистолета. Покрываем перегородку краской черного цвета. Крепим к стене и потолку при помощи строительных крючков.

Светильник

Берем 2 трубы длиной 50 см и диаметром 16 и 9 см. Рисуем маркером дырки разного размера в любом порядке, оставляя сверху и снизу по 10 см. Прорезаем дырки канцелярским ножом и зачищаем наждачной бумагой. Красим краской белого цвета. Цоколь с лампочкой клеим в середину заглушки, подсоединяем кабель с вилкой. Клеим к заглушке сначала трубу меньшего диаметра, затем – большего, по принципу матрешки.

Журнальный столик

Две трубы диаметром 16 и 9 см режем ножовкой на цилиндры длиной 30 см (16 см – 21 шт.; 9 см – 44 шт.). Срезы зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой. Отрезаем у трубы диаметром 9 см четыре цилиндра длиной 70 см. Склеиваем детали между собой. Красим конструкцию краской белого цвета. С помощью присосок крепим сверху столика стекло.

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Video: Как из труб ПВХ сделать журнальный столик, светильник и перегородку для комнаты Дизайнер Ольга Талько подскажет, как обновить интерьер недорого. В мастер-классе вы узнайте, как сделать журнальный столик, светильник и перегородку для комнаты своими руками