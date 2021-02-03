Як із труб ПВХ зробити журнальний столик, світильник та перегородку для кімнати
03.02.2021
Хочете оновити інтер’єр, але дизайнерські меблі не по кишені? Ольга Талько підкаже, як вийти з цієї ситуації. Виявляється, навіть з підручних засобів можна зробити гарні меблі. А матеріалом для творчості будуть… труби ПВХ! Дізнайтеся, як зробити журнальний столик, світильник і перегородку для кімнати своїми руками, в майстер-класі від професійного дизайнера.
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Інструменти й матеріали:
- Труби ПВХ різного діаметру
- Заглушка з ПВХ, будівельні гачки
- Ножівка
- Наждачний папір
- Клей-пістолет
- Цоколь
- Маркер
- Кабель з вилкою та лампочка
- Загартоване скло – 1 кв. м, товщина 8 мм + силіконові присоски до нього
- Аерозольна акрилова фарба білого та чорного кольору
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Перегородка
- Три труби довжиною 1 м та діаметром 3, 5 і 7 см ріжемо ножівкою на кільця шириною 2,5 см, лінії зрізу затираємо дрібнозернистим наждачним папером.
- Розкладаємо на столі мозаїку майбутньої перегородки, чергуючи великі та маленькі кільця.
- Склеюємо кільця між собою за допомогою клею-пістолета.
- Покриваємо перегородку фарбою чорного кольору.
- Кріпимо до стіни й стелі за допомогою будівельних гачків.
Світильник
- Беремо 2 труби довжиною 50 см і діаметром 16 і 9 см. Малюємо маркером дірки різного розміру в довільному порядку, залишаючи зверху та знизу по 10 см.
- Прорізаємо дірки канцелярським ножем і зачищаємо наждачним папером.
- Фарбуємо фарбою білого кольору.
- Цоколь з лампочкою клеїмо в середину заглушки, приєднуємо кабель з вилкою.
- Клеїмо до заглушки спочатку трубу меншого діаметру, потім – більшого, за принципом матрьошки.
Журнальний столик
- Дві труби діаметром 16 і 9 см ріжемо ножівкою на циліндри довжиною 30 см (16 см – 21 шт.; 9 см – 44 шт.). Зрізи зачищаємо дрібнозернистим наждачним папером.
- Відрізаємо у труби діаметром 9 см чотири циліндри довжиною 70 см.
- Склеюємо деталі між собою.
- Фарбуємо конструкцію фарбою білого кольору.
- За допомогою присосок кріпимо зверху столика скло.
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Video: Як із труб ПВХ зробити журнальний столик, світильник та перегородку для кімнати
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