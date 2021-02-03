Хочете оновити інтер’єр, але дизайнерські меблі не по кишені? Ольга Талько підкаже, як вийти з цієї ситуації. Виявляється, навіть з підручних засобів можна зробити гарні меблі. А матеріалом для творчості будуть… труби ПВХ! Дізнайтеся, як зробити журнальний столик, світильник і перегородку для кімнати своїми руками, в майстер-класі від професійного дизайнера.

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Інструменти й матеріали:

Труби ПВХ різного діаметру

Заглушка з ПВХ, будівельні гачки

Ножівка

Наждачний папір

Клей-пістолет

Цоколь

Маркер

Кабель з вилкою та лампочка

Загартоване скло – 1 кв. м, товщина 8 мм + силіконові присоски до нього

Аерозольна акрилова фарба білого та чорного кольору

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Перегородка

Три труби довжиною 1 м та діаметром 3, 5 і 7 см ріжемо ножівкою на кільця шириною 2,5 см, лінії зрізу затираємо дрібнозернистим наждачним папером. Розкладаємо на столі мозаїку майбутньої перегородки, чергуючи великі та маленькі кільця. Склеюємо кільця між собою за допомогою клею-пістолета. Покриваємо перегородку фарбою чорного кольору. Кріпимо до стіни й стелі за допомогою будівельних гачків.

Світильник

Беремо 2 труби довжиною 50 см і діаметром 16 і 9 см. Малюємо маркером дірки різного розміру в довільному порядку, залишаючи зверху та знизу по 10 см. Прорізаємо дірки канцелярським ножем і зачищаємо наждачним папером. Фарбуємо фарбою білого кольору. Цоколь з лампочкою клеїмо в середину заглушки, приєднуємо кабель з вилкою. Клеїмо до заглушки спочатку трубу меншого діаметру, потім – більшого, за принципом матрьошки.

Журнальний столик

Дві труби діаметром 16 і 9 см ріжемо ножівкою на циліндри довжиною 30 см (16 см – 21 шт.; 9 см – 44 шт.). Зрізи зачищаємо дрібнозернистим наждачним папером. Відрізаємо у труби діаметром 9 см чотири циліндри довжиною 70 см. Склеюємо деталі між собою. Фарбуємо конструкцію фарбою білого кольору. За допомогою присосок кріпимо зверху столика скло.

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Video: Як із труб ПВХ зробити журнальний столик, світильник та перегородку для кімнати Дизайнер Ольга Талько підкаже, як оновити інтер'єр недорого. У майстер-класі ви дізнайтеся, як зробити журнальний столик, світильник та перегородку для кімнати своїми руками