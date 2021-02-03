Имбирный конфитюр – это идеальное сочетание вкусного и полезного. Еще в XIV веке хрустальные стаканчики с конфитюром дарили высокопоставленным чиновникам, а позже – простым гостям в знак уважения. Сейчас же этот изысканный десерт можно сделать у себя дома и порадовать им свою семью! Рецепт имбирного конфитюра в нашем материале.

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Конфитюр – желеобразный вид варенья с равномерно распределенными в нем кусочками фруктов – имеет давнюю историю. Своей популярностью он обязан всемирно известному смородиновому конфитюру из французского города Бар-де-Дюк. Чтобы его изготовить, приходилось работать буквально над каждой ягодкой. Смородинку зажимали между большим и указательным пальцами, затем аккуратно прокалывали заостренным гусиным пером, чтобы извлечь косточки и при этом сохранить ее целостность. Затем смородинки погружали в сахарный сироп, который хранил их натуральный цвет и аромат.

Ингредиенты:

Имбирь – 300 г

Лимонный сок – 200 мл

Апельсиновый сок – 200 мл

Свекольный сок – 3 мл

Сахар – 400 г

Яблочный пектин – 10 г

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Приготовление:

Сок из апельсинов и лимона проварить с частью сахара, добавить оставшуюся часть сахара и довести до кипения. Добавьте мелконарезанный имбирь, яблочный пектин и варить на маленьком огне. Помешивая, довести до кипения. Варить 3 минуты. Для получения более насыщенного цвета добавьте свекольный сок. Разлить в баночки и хранить в холодильнике.

Video: Имбирный конфитюр: рецепт приготовления Как приготовить имбирный конфитюр? Рецепт конфитюра с имбирем ищите в материале