Имбирный конфитюр: рецепт приготовления
Имбирный конфитюр – это идеальное сочетание вкусного и полезного. Еще в XIV веке хрустальные стаканчики с конфитюром дарили высокопоставленным чиновникам, а позже – простым гостям в знак уважения. Сейчас же этот изысканный десерт можно сделать у себя дома и порадовать им свою семью! Рецепт имбирного конфитюра в нашем материале.
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Конфитюр – желеобразный вид варенья с равномерно распределенными в нем кусочками фруктов – имеет давнюю историю. Своей популярностью он обязан всемирно известному смородиновому конфитюру из французского города Бар-де-Дюк. Чтобы его изготовить, приходилось работать буквально над каждой ягодкой. Смородинку зажимали между большим и указательным пальцами, затем аккуратно прокалывали заостренным гусиным пером, чтобы извлечь косточки и при этом сохранить ее целостность. Затем смородинки погружали в сахарный сироп, который хранил их натуральный цвет и аромат.
Ингредиенты:
- Имбирь – 300 г
- Лимонный сок – 200 мл
- Апельсиновый сок – 200 мл
- Свекольный сок – 3 мл
- Сахар – 400 г
- Яблочный пектин – 10 г
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Приготовление:
- Сок из апельсинов и лимона проварить с частью сахара, добавить оставшуюся часть сахара и довести до кипения.
- Добавьте мелконарезанный имбирь, яблочный пектин и варить на маленьком огне.
- Помешивая, довести до кипения. Варить 3 минуты.
- Для получения более насыщенного цвета добавьте свекольный сок. Разлить в баночки и хранить в холодильнике.