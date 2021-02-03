Імбирний конфітюр – це ідеальне поєднання смачного та корисного. Ще в XIV столітті кришталеві склянки з конфітюром дарували високопоставленим чиновникам, а пізніше – простим гостям на знак поваги. Зараз цей вишуканий десерт можна зробити у себе вдома й порадувати ним сім’ю! Рецепт імбирного конфітюру в нашому матеріалі.

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Конфітюр – желеподібний різновид варення з рівномірно розподіленими в ньому шматочками фруктів – має давню історію. Своєю популярністю він зобов’язаний всесвітньовідомому смородиновому конфітюру з французького міста Бар-де-Дюк. Щоб його приготувати, доводилося працювати буквально над кожною ягідкою. Смородинку затискали між великим і вказівним пальцями, потім акуратно проколювали загостреним гусячим пером, щоб витягти кісточки й при цьому зберегти її цілісність. Потім смородинки занурювали в цукровий сироп, який зберігав їх натуральний колір і аромат.

Складові:

Імбир – 300 г

Лимонний сік – 200 мл

Апельсиновий сік – 200 мл

Буряковий сік – 3 мл

Цукор – 400 г

Яблучний пектин – 10 г

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Приготування:

Сік з апельсинів і лимона проварити з частиною цукру, додати решту цукру та довести до кипіння.

Додайте дрібно нарізаний імбир, яблучний пектин і варіть на маленькому вогні.

Помішуючи, довести до кипіння. Варити 3 хвилини.

Для отримання більш насиченого кольору додайте буряковий сік. Розлити в баночки й зберігати в холодильнику.

Video: Імбирний конфітюр: рецепт приготування Як приготувати імбирний конфітюр? Рецепт конфітюра з імбиром шукайте в матеріалі