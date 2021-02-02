Планируете свой день, но все равно ничего не успеваете? Ваш список дел составлен неправильно! Какие самые распространенные ошибки допускаются при планировании времени и как их избежать, читайте в нашем материале! Узнайте секреты личного тайм-менеджмента!

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Ошибка № 1. Начинать с тех дел, которые занимают мало времени

Это иллюзия того, что вы успеваете много. Смотрите в список, где уже много выполненных пунктов. Теряете контроль над временем. Но самое сложное еще впереди. В итоге наиболее важные, трудоемкие дела откладываются на вечер. Либо остаются невыполненными/незаконченными.

Совет № 1. Группировать дела на категории А, В и С. А — обязательные дела, откладывать их нельзя. В — менее срочные и трудоемкие. С — те, которые желательно выполнить сегодня, но можно отложить. Ставьте такую маркировку напротив каждого дела в списке. Также нужно понимать, что дел категории А не может быть более трех в день – время не резиновое.

Ошибка № 2. Давать задачам общие формулировки

Когда нет конкретной формулировки задачи, мозг ее игнорирует. Нельзя дело планировать по принципу «сколько останется времени, столько и хорошо». Такие задачи остаются невыполненными.

Совет № 2. Чтобы реально оценивать свою загруженность в день, надо конкретизировать и максимально сужать формулировки задач, а при необходимости разделять их на этапы с перерывами.

Ошибка № 3. Не связывать дела так, чтобы делать их попутно

Эта ошибка совершается из-за того, что изначально нет четкой последовательности дел. Соответственно, на выполнение каждого задания тратится намного больше времени, чем хотелось бы.

Совет № 3. Дела нужно привязывать друг к другу и к обстоятельствам, чтобы выполнять их быстрее. Таким образом, сама по себе выстраивается последовательность выполнения дел.

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Ошибка № 4. Не контролировать время, которое уходит на ежедневные обязательные дела

Если вы не учитываете в списке повседневные обязательные дела, то видите в своем списке меньше дел, чем по факту нужно сделать. Вам кажется, что ещё куча времени. И вы расслабляетесь. А потом вам не хватает времени успеть сделать что-то важное.

Совет № 4. Нужно обязательно добавлять в список повседневные дела. Так вы увидите, какова ваша реальная загрузка и сколько еще предстоит сделать.

Ошибка № 5. Не ставить ограничений во времени по каждому заданию

Совет № 5. Нужно определить время окончания каждого дела и указать его в списке напротив нужного пункта. Если этого не делать, время выполнения задач не контролируется, и риск не справиться с важными делами увеличивается.

Важный момент. По статистике, 15–20% активного времени отнимают форс-мажоры. А это часа 2 в день. Представьте, что этого времени вообще нет. Не учитывайте его при планировании. И не забывайте учитывать время на отдых и переключение между делами – 10–15 минут.

Video: Секреты личного тайм-менеджмента: ТОП-5 ошибок в планировании дня Узнайте, какие ТОП-5 ошибок допускаются при планировании своего дня, и как их избежать в нашем материале. Читайте секреты личного тайм-менеджмента