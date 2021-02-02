Плануєте свій день, але все одно нічого не встигаєте? Ваш список справ складено неправильно! Які найпоширеніші помилки допускаються при плануванні часу та як їх уникнути, читайте в нашому матеріалі! Дізнайтеся секрети особистого тайм-менеджменту!

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Помилка № 1. Починати з тих справ, які вимагають мало часу

Це ілюзія того, що ви встигаєте багато. Дивитеся в список, де вже багато виконаних пунктів. Втрачаєте контроль над часом. Але найскладніше ще попереду. В результаті найважливіші, трудомісткі справи відкладаються на вечір. Або залишаються невиконаними/незакінченими.

Порада № 1. Групувати справи на категорії А, В і С. А – обов’язкові справи, відкладати їх не можна. В – менш термінові та трудомісткі. С – ті, які бажано виконати сьогодні, але можна відкласти. Ставте таке маркування навпроти кожної справи в списку. Також потрібно розуміти, що справ категорії А не може бути понад три в день – час не гумовий.

Помилка № 2. Давати завданням загальні формулювання

Коли немає конкретного формулювання завдання, мозок його ігнорує. Не можна справи планувати за принципом «скільки залишиться часу, стільки й добре». Такі завдання залишаються невиконаними.

Порада № 2. Щоб реально оцінювати свою завантаженість в день, треба конкретизувати й максимально звужувати формулювання завдань, а за потреби розділяти їх на етапи з перервами.

Помилка № 3. Не пов’язувати справи так, щоб робити їх одночасно

Ця помилка відбувається через те, що з самого початку немає чіткої послідовності справ. Відповідно, на виконання кожного завдання витрачається набагато більше часу, ніж хотілося б.

Порада № 3. Справи потрібно прив’язувати одна до одної та до обставин, щоб виконувати їх швидше. Таким чином, сама по собі вибудовується послідовність виконання справ.

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Помилка № 4. Не контролювати час, який іде на щоденні обов’язкові справи

Якщо ви не враховуєте в списку повсякденні обов’язкові справи, то бачите в своєму списку менше справ, ніж по факту потрібно зробити. Вам здається, що ще купа часу, і ви розслабляєтеся. А потім вам не вистачає часу встигнути зробити щось важливе.

Порада № 4. Потрібно обов’язково додавати в список повсякденні справи. Так ви побачите, яке ваше реальне завантаження та скільки ще потрібно зробити.

Помилка № 5. Не ставити обмежень у часі щодо кожного завдання

Порада № 5. Потрібно визначити час закінчення кожної справи та вказати його в списку навпроти потрібного пункту. Якщо цього не робити, час виконання завдань не контролюється й ризик не впоратися з важливими справами збільшується.

Важливий момент. За статистикою, 15–20% активного часу забирають форс-мажори. А це години 2 в день. Уявіть, що цього часу взагалі немає. Не враховуйте його при плануванні. І не забувайте враховувати час на відпочинок і перемикання між справами – 10–15 хвилин.

Video: Секрети особистого тайм-менеджменту: ТОП-5 помилок у плануванні дня Дізнайтеся, які ТОП-5 помилок допускаються при плануванні свого дня та як їх уникнути, в нашому матеріалі. Читайте секрети особистого тайм-менеджменту